Martín Vizcarra: “Nombrar a Flores-Aráoz es volver a la política tradicional”

Martín Vizcarra, expresidente de la República, manifestó que la designación de Ántero Flores-Aráoz como jefe del gabinete ministerial es retornar a la “política tradicional”. Además, cuestionó que este se muestre a favor de otorgar licencias a universidades que la Sunedu ya denegó.

“La respuesta se la está dando el pueblo al señor Merino. Más aún cuando nombra como presidente del Consejo Ministros al señor Flores-Aráoz, que es como volver al pasado, a la política tradicional , y que veamos que en sus primeras declaraciones es donde dice que se va a permitir una segunda oportunidad a las universidades que no han sido licenciadas. Se pone en peligro a la reforma universitaria”, declaró a la prensa.

El exmandatario acudió este jueves 12 de noviembre al despacho del fiscal Germán Juárez Atoche a brindar su declaración sobre los casos por los que se le investiga, relacionados a cuando era gobernador regional de Moquegua.

“Nos encontramos muy bien, cumpliendo el compromiso que siempre hemos asumido con la justicia. Hoy nos presentamos ante la citación del fiscal Juárez Atoche y vamos a dar toda la información que requiera . Como hemos dicho ya en una oportunidad, vamos a brindar toda la información”, indicó.

Vizcarra asegura que no se irá del país

Vizcarra Cornejo precisó se quedará en territorio peruano mientras duren las indagaciones en su contra por los presuntos pagos ilícitos que recibió de una constructora para adjudicar obras, cuando era gobernador regional de Moquegua.

“El mismo día martes, al día siguiente de que dejé Palacio, con mi abogado hemos dejado ante la Fiscalía mi pasaporte. Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica . Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con las investigaciones”, subrayó.

Agregó que solicitó que se le realice el levantamiento bancario, financiero y de comunicaciones.

Martín Vizcarra descarta conversaciones con partidos

Asimismo, al ser consultado por los rumores acerca de su postulación al Congreso de la República en las próximas elecciones generales de 2021, Martín Vizcarra descartó haber coordinado con alguna organización política.

“Desde que he salido el día lunes, me he dedicado a trabajar con mi abogado para presentarme. No he conversado con ningún partido político en absoluto . Estamos dedicados abocados 100% a estas diligencias”, subrayó.

