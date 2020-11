El exgobernante Martín Vizcarra acudió la mañana de este jueves 12 al Ministerio Público para presentarse ante el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, para cumplir con una citación por el caso Club de la Construcción.

Vizcarra Cornejo estuvo junto a su abogado Fernando Ugaz, quien lo acompañó durante la presentación del exmandatario ante el Pleno del Congreso por la moción de vacancia.

El caso que dirige Juárez Atoche aborda también las presuntas coimas de las empresas Obrainsa e ICCGSA a Martín Vizcarra por un millón y un millón trescientos mil soles, respectivamente, a cambio de las obras Lomas de Ilo y el hospital regional de Moquegua, cuando este fungía como gobernador regional del lugar.

A su llegada a la Fiscalía, Vizcarra subrayó que no abandonará el país y que continuará apoyando a las investigaciones en su contra. Asimismo, apuntó que solicitó que se levante su secreto bancario.

“Yo como ciudadano, no voy a dejar el país, no iré a ninguna embajada, ni me internaré en una clínica , voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones. Incluso hemos solicitado que se levante mi secreto bancario y comunicaciones”, comentó en diálogo con la prensa.

Por otro lado, se refirió a las protestas que vienen ocurriendo en diferentes regiones del Perú contra el Gobierno de Manuel Merino de Lama, quien asumió el poder tras vacar a Vizcarra con 105 votos a favor.

“Hacemos un llamado a la población a que se exprese, pacíficamente pero que se exprese. Obviamente, hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones”, sostuvo.

Además, Martín Vizcarra negó tener un acuerdo con algún partido político para postular al Congreso de la República en las elecciones generales del 11 de abril del 2021. “Desde que he salido el día lunes me he dedicado absolutamente a trabajar con mi abogado. No he conversado con ningún partido político , en absoluto”, aseguró.

