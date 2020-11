El expresidente Martín Vizcarra negó que tenga un acuerdo con algún partido político para postular al Congreso en las elecciones generales del 11 de abril del 2021.

“Desde que he salido el día lunes me he dedicado absolutamente a trabajar con mi abogado. No he conversado con ningún partido político , en absoluto”, afirmó.

Lo dicho por el exmandatario es debido a que en las últimas horas trascendió que habría llegado a un acuerdo con Somos Perú para ser parte de la lista de candidatos al Parlamento para los próximos comicios. Al no ser afiliado, pudo ir como designado.

Por otro lado, Vizcarra Cornejo manifestó que la designación de Ántero Flores-Aráoz como jefe del gabinete ministerial es retornar a la “política tradicional”. Además, cuestionó que este se muestre a favor de otorgar licencias a universidades que la Sunedu ya denegó por no contar con las condiciones mínimas para su funcionamiento.

“La respuesta se la está dando el pueblo al señor Merino. Más aún cuando nombra como presidente del Consejo Ministros al señor Flores-Aráoz que es como volver al pasado, a la política tradicional, y que veamos que en sus primeras declaraciones es donde dice que se va a permitir una segunda oportunidad a las universidades que no han sido licenciadas. Se pone en peligro a la reforma universitaria”, expresó.

Este jueves 12, Martín Vizcarra acudió al Ministerio Público para presentarse ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, para “brindar toda la información que requiera”.

El exmandatario acudió ante Juárez Atoche en el marco de las investigaciones en su contra por presuntamente recibir pago ilícitos de empresas del ‘Club de la construcción’ para obras cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua.

Fernando Ugaz, abogado que defiende a Martín Vizcarra y quien lo acompañó ante su presentación en el pleno del Congreso para defenderse de la moción de vacancia en su contra, aseguró que se apersonarán en las dos fiscalías que investigan la gestión de su patrocinado.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.