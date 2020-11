El nuevo titular del gabinete ministerial, Ántero Flores-Aráoz, se pronunció sobre un posible indulto a Antauro Humala, quien cumple condena en el penal Ancón I por el Andahuaylazo.

El primer ministro opinó que él no le otorgaría este beneficio al hermano del expresidente Ollanta Humala y lo calificó como un criminal.

“Absolutamente (no le daría el indulto). Sin ninguna duda, no me quedo en el gabinete si eso pasa. Lo dice una sentencia (que es un criminal) y yo soy cumplidor de la Constitución y esta dice que hay que obedecer las sentencias”, señaló el político peruano en diálogo con ATV.

Humala Tasso cumple condena en el penal Ancón I. Foto: difusión

Detrás del golpe de Estado contra Martín Vizcarra estuvo la bancada UPP, de Antauro Humala, quien busca su liberación pese a las graves imputaciones en su contra.

Asimismo, en reiteradas ocasiones José Vega, congresista de Unión por el Perú, ha insistido con el indulto humanitario hacia su líder.

“ Este Gobierno corrupto, defenestrado, tiene secuestrado a Antauro Humala porque él está en un proceso en el INPE por cumplir redención de pena esperando su libertad y hay un proceso en curso. Por lo tanto, esperaremos y exigiremos que eso se cumpla”, dijo el pasado miércoles 11 de noviembre en Latina Noticias.

Ántero Flores-Aráoz a favor de devolver aportes de la ONP

En otro momento de la entrevista, el primer ministro abordó el tema de la ONP y las devoluciones de fondos a los aportantes bajo este sistema de pensiones. Consideró que la medida es viable.

“Estudiamos cómo se puede hacer. Yo estoy convencido de que hay que tener un fondo de pensiones para la vejez. Pero no vas a llegar a la vejez si no comes hoy. Algo tienes que hacer, sino esta pobre gente no va a vivir ”, sostuvo.

En esa línea, explicó que su gestión evaluará presupuestal y fácticamente la propuesta, sin generar perjuicios en la caja fiscal.

“Vamos a ver cómo se puede hacer para que la gente siga viviendo y al mismo tiempo no perturbar los otros programas sociales que también son necesarios porque la gente ha perdido empleos”, puntualizó Flores-Aráoz.

