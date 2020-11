Cuatro ministros de Salud en menos de un año para frenar la COVID-19

Luego de que Pilar Mazzetti desestimara el pedido de Ántero Florez-Aráoz para seguir en el Ministerio de Salud (Minsa), Abel Salinas Rivas, hasta hace poco precandidato a la presidencia por el APRA, juró como nuevo ministro; de esa forma se convirtió en el cuarto encargado del sector en plena pandemia y en menos de un año.

Tras el golpe de Estado perpetuado por el Parlamento Nacional contra Martín Vizcarra, el nuevo Gobierno de facto de Manuel Merino de Lama decidió nombrar a Salinas, quién ya lideró el Minsa entre enero y abril del 2018 durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Ahora Abel Salinas será el responsable de coordinar las políticas de salud pública, así como la atención y el manejo del sistema hospitalaria con el objetivo de reducir la cifra de contagiados por el coronavirus que hasta el martes 10 de noviembre confirmó 928.006 casos, además de 35.031 fallecidos por la enfermedad.

Durante los primeros meses del año, el Minsa estuvo dirigido por María Elizabeth Hinostroza, quien anunció el primer caso de COVID-19 luego de que el 26 de febrero de este año un peruano, que regresaba de Europa, presentara fuertes síntomas respiratorios.

Posteriormente, Martín Vizcarra decidió la salida de Hinostroza para colocar a Víctor Zamora con el objetivo de que la cartera de Salud esté dirigida “por un profesional que tenga mayor espertiz en este tipo de problemas”.

Es así que el Ministerio de Salud sufrió tres cambios de gestión este 2020: de Elizabeth Hinostroza a Víctor Zamora, de Víctor Zamora a Pilar Mazzetti y de Pilar Mazzetti a Abel Salinas, teniendo así a cuatro ministros desde la llegada del virus y la declaratoria del estado de emergencia nacional el 16 de marzo.

A pesar de las advertencias de varios exfuncionarios al Congreso de “no perjudicar la labor de las instituciones”, se decidió sacar a Vizcarra y nombrar una nueva dirección en el Minsa, entidad que tiene mayor responsabilidad para frenar la crisis sanitaria antes de una eventual vacuna el 2021.

Elizabeth Hinostroza

María Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra

María Elizabeth Hinostroza Pereyra juró como titular del Minsa el 18 de noviembre del 2019 en reemplazo de Zulema Tomás Gonzales, quién renunció tras encontrarse contratos irregulares a sus parientes en otras entidades del Estado.

Fue Hinostroza quien, acompañada de Martín Vizcarra, informó a principios de marzo de este año el primer caso de coronavirus reportado en nuestro país.

Esto, tras la llegada de un peruano desde Europa el 26 de febrero activando así los protocolos para la Atención de Personas con Sospechas o Infección Confirmada por COVID-19.

La exministra afirmó, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que el aislamiento social obligatorio dispuesta por el Gobierno “no era una medida coercitiva” y exhortó a los ciudadanos a “mantener un compromiso” quedándose en sus domicilios.

Durante la gestión de Elizabeth Hinostroza se registró el primer fallecido por la COVID-19 : un hombre de 78 años contagiado en Lima y que presentaba graves problemas respiratorios, motivo por el que fue internado en el Hospital de la Fuerza Área del Perú.

La extitular del Minsa criticó a los ciudadanos de no acatar con el rigor exigido ante la pandemia del coronavirus. Del mismo modo, acusó que muchos compatriotas no consideraban la labor del personal de salud, los efectivos de la PNP y los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes no podían guardar cuarentena.

Finalmente, Martín Vizcarra determinó la salida de Hinostroza para colocar a un profesional "con una mayor espertiz en este tipo de problemas” a fin de tener mejores mecanismos para enfrentar la enfermedad.

Víctor Zamora

Víctor Zamora Mesía

El pasado 20 de marzo, Martín Vizcarra tomó juramento de Víctor Zamora Mesía como nuevo titular de Ministerio de Salud, quien se convirtió en el segundo ministro en tomar dicha cartera en medio de la pandemia mundial.

El epidemiólogo se encargó del Minsa durante la primera ola de contagios de la COVID-19 , y fue en su administración que se registró también el mayor número de fallecidos en un solo día con 296 decesos. “Fue una sorpresa”, aseveró.

Anteriormente, Zamora fue muy criticado por decir que “tarde o temprano, todos vamos a terminar contagiados" del coronavirus, lo cual tuvo varias repercusiones y quejas del Colegio Médico del Perú.

El extitular del Minsa señaló en junio que el Perú ya se encontraba dentro de la “meseta” de contagios, de igual manera, explicó que el país ya estaba en “una etapa de decaimiento” de la enfermedad.

Víctor Zamora no solo fue cuestionado por sus declaraciones —que lo llevaron a varias citaciones en el Congreso— sino también por estar presuntamente involucrado en un proceso de compra de pruebas rápidas, las cuales causaron millonarias pérdidas al Estado peruano.

Tras el anuncio de un nuevo gabinete ministerial, con Pedro Cateriano a la cabeza, Zamora dejó el cargo de ministro de Salud negando que el incremento de contagios de coronavirus, en el periodo que estuvo, haya sido el principal motivo de su salida.

Pilar Mazzetti

Pilar Mazzetti

Después de que Víctor Zamora dejó sus funciones, fue Pilar Mazzetti quien se desempeñó como jefa del Comando COVID-19, la nueva encargada de dirigir el Minsa de cara a una posible segunda ola de contagios de la enfermedad.

Fue durante su gestión, entre el 15 de julio y el 9 de noviembre último, que el Gobierno decidió aplicar la cuarentena focalizada en cuatro de las veinticinco regiones del país: Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, como nueva estrategia ante la crisis sanitaria.

Del mismo modo, en el periodo de Mazzeti se estipuló que el toque de queda sea a partir de las 11 de la noche, ratificando así un pequeño deceso de contagios del coronavirus en el país.

La ahora exfuncionaria del Minsa tampoco estuvo exenta de críticas por sus palabras, pues en una entrevista en RPP sostuvo, en un primer momento, que los contagiados asintomáticos no contagiaban, sin embargo, se rectificó y aseguró que si lo hacen pero “en un menor porcentaje”.

Fue, a la vez, la primera ministra del sector en tramitar, de la mano del Gobierno, el primer contacto con ocho laboratorios que ya vienen experimentado una eventual vacuna contra el coronavirus.

Al igual que su antecesor, Pilar Mazzetti también fue citada por la comisión especial COVID-19 del Congreso, esta vez por el retiro de medicamentos como la hidroxicloroquina, la ivermectina y la azitromicina, además de informar sobre los casos de reinfección por la COVID-19 que ya se venían registrando el último mes.

El miércoles, Mazzetti prefirió no ser parte del gabinete de Ántero Flores-Aráoz al considerar las circunstancias que le “genera preocupación” luego del golpe de Estado a Martín Vizcarra.

Abel Salinas

Abel Salinas Rivas

Abel Salinas Rivas regresó este jueves 12 de noviembre al Ministerio de Salud luego de asumir el cargo el pasado 9 de enero del 2018 hasta el 2 abril de ese mismo año durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski.

El médico ahora forma parte del nuevo gabinete de Ántero Flores-Aráoz y se convirtió en el cuarto ministro del sector en asumir la responsabilidad de combatir la crisis sanitaria y reducir la cantidad de contagios proveniente del coronavirus.

Meses atrás, el ahora representante del Minsa, criticó las estrategias implementadas por el Gobierno de Martín Vizcarra, buscando argumentar que no se deben comprar pruebas serológicas sino las moleculares, ya que permiten obtener un resultado “más rápido” para prevenir los casos de la COVID-19.

Abel Salinas, quién retiró su precandidatura a la presidencia por el APRA, también dijo que “no es viable” la propuesta de Martín Vizcarra, que buscaba unir el Sistema Integral de Salud (SIS) y EsSalud para afiliar a todos los peruanos al SIS el 2021.

Igualmente, consideró que, durante los primeros meses de cuarentena, el Perú estaba “arriba de la meseta de contagios”, por lo que recomendó “mejorar el mensaje comunicacional y no perseguir ni sancionar a los ciudadanos”.

