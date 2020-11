Pilar Mazzetti descarta su continuidad frente al Ministerio de Salud

Pilar Mazzetti descartó su continuidad frente al Ministerio de Salud durante el gobierno de “transición” Manuel Merino de Lama, quien juró como presidente tras el golpe de Estado perpetrado por el Congreso contra Martín Vizcarra.

“Sé que muchas personas quisieran que continúe pero, a pesar de mis sentimientos encontrados, siento que un nuevo gobierno requiere una nueva gestión”, señaló la exministra a través de un comunicado.

De esta manera, decidió no ser parte del Gabinete Ministerial que liderará Ántero Flores-Aráoz, quien mencionó haberla llamado para ofrecerle el cargo en más de una vez. Resaltó que esta posición es, posiblemente, una de las más difíciles de su vida.

“Me encuentro ante una disyuntiva muy difícil, quizá la más difícil de mi vida. Al servicio del Ministerio de Salud (Minsa), siempre he podido actuar con plena libertad, asumiendo errores y aciertos, y siempre trabajando con el máximo esfuerzo y el deseo de servir a los ciudadanos, acompañada por un equipo humano igualmente comprometido e inagotable”, agregó.

Sin embargo, la médico, que lideró la cartera de Salud por cuatro meses, señaló que las circunstancias son “muy complejas” ante la culminación “abrupta” del gobierno de Vizcarra Cornejo, el último lunes al aprobarse su vacancia.

Remarcó que los efectos le generan preocupación por la gobernabilidad del país, pese a que, menciona, un ministro debe estar alejado de conflictos políticos.

“Al mismo tiempo, la gestión presidencial anterior termina abruptamente y en circunstancias muy complejas que me generan conflicto y preocupación por la gobernabilidad del país ; un ministro debe estar libre de conflicto, hasta donde ello es humanamente posible”, sostuvo.

Finalmente, quien fue el reemplazo de Víctor Zamora en el cartera con mayor importancia en el país frente nuevo coronavirus (COVID-19), concluyó que ante la difícil situación no podrá continuar frente al Minsa.

“Mis valores y sentimientos han sido la energía y fuerza para continuar a pesar del cansancio y dificultades encontradas. Bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me generan, lo lamento, pero no puedo continuar”, subrayó y agregó que se compromete a seguir trabajando por la salud pública.

Pilar Mazzetti no contestó la llamada

El abogado Ántero Flores-Aráoz reiteró que buscaba contactarse con Pilar Mazzetti para que continúe frente al Minsa, pero no había logrado conversar con ella. “Yo quisiera que fuera (Pilar Mazzetti), pero dependerá de ella. Yo la estoy llamando, todavía no he podido (conversar con ella), no ha contestado la llamada”, mencionó.

Por otro lado, señaló que ya tienen a una persona designada para que lidere el Ministerio de Economía y Finanzas y a otros más. Flores-Aráoz juró como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros al medio día de este miércoles. Aún evalúan quiénes será los otros ministros.

