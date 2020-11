En medio de cuestionamientos, Ántero Flores-Araóz asumió este miércoles 11 de noviembre como nuevo primer ministro.

El historial del titular de la PCM está marcado por su posición durante el ‘Baguazo’ cuando era ministro de Defensa en el segundo gobierno de Alan García. Asimismo, en los últimos años ha emitido opiniones cuestionables sobre la violencia de género y la comunidad LGTBI+.

A ello se suma su postura respecto a la reforma universitaria. Esta mañana, Flores-Araóz se mostró a favor de reevaluar el licenciamiento denegado de las universidades que no lograron acreditar los criterios básicos de calidad establecidos por la Sunedu.

“Yo creo que hay que tener (una segunda oportunidad), pero no es una asunto para hoy, miremos para el futuro. (...) Esa es mi opinión personal, no voy a hacer nada sobre el particular. Personalmente opino que tiene que haber una igualdad entre las privadas y las públicas , por qué a una se le da oportunidad y por qué no a otra, pero ese no es el tema de estos meses”, dijo en Canal N.

Pero no es la primera que el presidente de la PCM se refiere a la Sunedu, ya que en el año 2016, cuando se empezaban a implementar cambios en la Ley universitaria, Ántero consideró que esta transgredía la autonomía de los centros de estudio.

Flores-Aráoz y Telesup

Por otra parte, es conocido el vínculo del primer ministro con la familia Luna Gálvez, dueña de la Universidad Telesup. Su estudio de abogados asesoró a dicha institución en una acción de amparo interpuesta contra la Sunedu.

Antes de su juramentación en Palacio de Gobierno, Flores-Araóz reconoció que su despacho laboral sí mantiene una relación con Telesup. Sin embargo, remarcó que desde el momento que asuma su nuevo cargo, se apartará de la defensa de cualquier proceso judicial.

Los doctorados honoris causa del primer ministro

El titular de la PCM también ha recibido un título en doctor honoris causa por la Universidad Telesup, antes de que la Sunedu le niegue su licenciamiento.

Asimismo, las universidades Alas Peruanas, Universidad de Chiclayo, José Carlos Mariátegui y UTP le otorgaron el mismo reconocimiento.

