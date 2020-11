Por: Esteban Salazar

Ántero Flores-Aráoz será el nuevo presidente del Consejo de Ministros que liderará el gabinete de transición hasta julio del 2021. Su nombramiento ocurre más de 12 horas después de que Manuel Merino asumiera la presidencia de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra.

De acuerdo a su propio perfil en línea, Ántero Flores-Aráoz es un abogado y político peruano que ha ejercido cargos como diputado (1990-1992), congresista constituyente (1992-1995) y congresista por Lima hasta en tres periodos (1995-2000, 2000-2001, 2001-2005).

Además, fue presidente del Congreso de la República, Representante Permanente del Perú ante la OEA en el 2006 y exministro de Defensa de Alan García entre el 2007 y el 2009, periodo coincidente con el conflicto armado del ‘Baguazo’.

Ántero Flores-Araóz estaba en contra de la vacancia presidencial

El excandidato presidencial por el partido Orden sostenía en setiembre del 2020 que el primer proceso de vacancia presidencial contra el ahora expresidente Martín Vizcarra llegaba en un mal momento para el país.

“Hay que ser prudentes. No se trata de un robo de un celular, se trata de un proceso de vacancia contra a la primera autoridad del país. En una crisis sanitaria y económica enorme a causa de la pandemia, tenemos que ser responsables y prudentes. Hay que esperar lo que diga el presidente ante el Parlamento. No se trata de si hay votos. Tiene que haber una probanza y acreditarse lo que se le está imputando”, dijo en diálogo para Exitosa.

Un mes después, y ante la puesta en marcha del segundo proceso de moción de vacancia contra el jefe de Estado, Flores Aráoz declaró que es “consecuencia de la incapacidad moral imputada" al Ejecutivo.

Ántero Flores-Aráoz, los pueblos olvidados y el ‘Baguazo’

Ántero Flores-Aráoz fue protagonista de uno de los episodios más lamentables de la política reciente cuando ocupó el cargo de ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Alan García.

El conflicto de Bagua, denominado ‘Baguazo’, fue un enfrentamiento entre nativos de esta localidad de Amazonas y las fuerzas del orden ocurrido el 5 de junio del 2009. Tuvo un saldo de 33 muertos y la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán.

Seis años después, y ante la denuncia iniciada por los deudos del ‘Baguazo’ en contra suya y de la entonces cúpula aprista, Ántero Flores Araóz manifestó para La República que el gobierno de Alan García “había sido exitoso” y deslegitimó la protesta que tuvo pérdidas civiles por parte de la Policía.

“Discúlpame, responsables son estos revoltosos que generaron esta situación, estos que mataron policías. No te olvides que acá el gran drama fue de la comunidad policial. De eso se han olvidado”, reivindicó.

El documental “La Espera: Historias del Baguazo”, de Fernando Vílchez, mostró un lado menos conciliador de Flores Aráoz al referirse a la deuda política del Perú con los pueblos olvidados del interior del país, en la época que alistaba su candidatura presidencial con el partido Orden.

“¿Por qué llamas olvido a lo que es imposibilidad?, ¿acaso el presupuesto es un barril sin fondo lleno de oro? El Perú ha tenido limitaciones presupuestales durante décadas. Por eso, cuando me hablas de los pueblos olvidados del Perú, no me jo***”, dibujó.

Ántero Flores-Aráoz y el Acuerdo de Escazú

Ántero Flores-Aráoz ha expresado su rechazo a la aprobación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República.

El Acuerdo de Escazú, cuya ratificación en nuestro país fue archivada en octubre de este año, tenía por objetivo mejorar las condiciones para brindar y gestionar la información ambiental, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y administrar justicia ambiental.

Al respecto, el ahora presidente del Consejo de Ministros escribió para Exitosa, meses atrás, que dicho convenio afectaría la soberanía del Perú, aún cuando esto ha sido largamente desmentido.

“Me reafirmo en que dicho convenio debería ser desaprobado por el Congreso, salvo que el Gobierno central tenga la sensatez de retirarlo. (...) Puedo manifestar, sin temor a error, que el Acuerdo de Escazú es lesivo a nuestra soberanía, entendiéndose por ella el derecho del Perú a tomar decisiones sobre todo lo que nos compete”, relató.

Ántero Flores-Aráoz y la igualdad de género

El exministro aprista ha tenido también más de un episodio que pone en entredicho su respeto hacia la igualdad de género.

Durante la campaña presidencial del 2016, dijo en una entrevista para Canal N que desconocía las propuestas de la entonces candidata Verónika Mendoza, aunque destacó sus cualidades físicas.

“Mire, por lo menos es sumamente fachosa y guapa. ¿Qué propone? No tengo la menor idea”, afirmó. Acto seguido, señaló que le parecía saludable tener más mujeres en la vida política del país.

Respecto al matrimonio igualitario, Ántero Flores-Aráoz ha rechazado cualquier tipo de avance de la Unión Civil para personas del mismo sexo a nivel legislativo, refiriendo que no pueden procrear y que “ya es suficiente con que se agarren de las manos”.

“Estoy absolutamente en contra del matrimonio gay. (...) Así no me gane un solo voto gay, tengo amigos gays pero no estoy de acuerdo. ¿Qué hijos van a tener si son homosexuales?”, dijo en el 2016 para Perú21.

Además, Ántero Flores-Aráoz se ha mostrado en contra del aborto en casos de violación en todas sus formas y se ha declarado abiertamente “provida”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.