El miércoles 11 de noviembre, el excongresista Ántero Flores-Aráoz juramentó como el nuevo presidente del Consejo de Ministros de Manuel Merino, luego del golpe de Estado perpetrado por el Congreso contra Martín Vizcarra.

Debido a que ahora es uno de los representantes de nuestro país, resulta necesario dar a conocer sus opiniones sobre temas que continúan en agenda, como es el caso de la lucha contra la violencia de género, los derechos de la comunidad LGTBI+ y el acceso al aborto seguro.

“Matar a una mujer por celos, no es feminicidio”

Para Ántero Flores-Aráoz no es necesario que exista una ley de feminicidios. Así lo dio a conocer en una entrevista que se hizo viral en redes sociales, en la cual indicó que, si una mujer es asesinada porque le puso ‘los cuernos’ a su pareja, este no debe ser denunciado bajo ese delito.

“El hecho de que se le quite la vida a una mujer no significa que sea un delito de odio. (...) La mayoría de (asesinatos a mujeres) son por otra cosa: porque le quieren robar, porque hubo unos ‘cuernos’, etc. No necesariamente son feminicidios”, aseguró.

Cabe mencionar que los crímenes por razones de género representan la expresión más extrema de la violencia contra las féminas. Diversos estudios revelan que existen ciertas condiciones de desigualdad que originan las causas del delito, cuestiones que parece desconocer el actual primer ministro.

Por ello, desde 2013, el feminicidio es un delito autónomo que fue incorporado en el artículo 108-B al Código Penal del Perú mediante la Ley n.° 38068.

La norma señala que existen diversos contextos para que se perpetre este delito: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; y cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente”.

Si eres mujer y entras a la política, tienes que ser “fachosa y guapa”

En 2015, cuando el actual primer ministro postulaba a la presidencia para las elecciones de 2016, brindó una entrevista a América Televisión y Canal N, donde fue preguntado sobre la candidatura de Verónika Mendoza. No solo minimizó el papel de la actual lideresa de Nuevo Perú al aludiar que ''no tenía la menor idea'' sobre sus propuestas, sino que además exteriorizó su machismo.

“Por lo menos es sumamente fachosa y guapa, ¿qué propone? No tengo la menor idea”, contestó a la reportera.

Un matrimonio gay no es “natural”

Ántero Flores-Aráoz es un político que está en contra de que las personas LGTBIQ+, al igual que el resto de la ciudadanía, tengan el derecho de casarse. Estoy “absolutamente en contra del matrimonio gay”, sentenció en una entrevista con Perú21.

“¿Qué hijos van a tener si son homosexuales?”, fue una de sus respuestas. Es decir, bajo su posición conservadora, los casamientos tiene por finalidad la reproducción porque es “lo natural, lo que hizo Dios”.

“Soy tolerante, hagan de su vida lo que quieran, pero no nos la compliquen a los demás”, añadió, pese a asegurar que tiene amigos que son miembros de esta comunidad.

“¿Dónde está la discriminación?”

El 24 de febrero de 2016, el excongresista aprista respondió a una ronda de preguntas del programa América Noticias vía Twitter.

- “¿Qué piensa hacer para que la legislación actual no sea tan discriminatoria para los ciudadanos LGTBI?”, interrogó el noticiero.

- “No veo dónde está la discriminación. Ya todos somos iguales ante la ley”, respondió.

La respuesta de Flores-Aráoz evidenció que, según sus concepciones, en la legislación actual no habría discriminación contra las personas LGTBIQ+. Pareció olvidar que existen miles de parejas de esta población que continúan sin poder contraer nupcias en el país por la vía legal, que sus hijos no son reconocidos por el Estado como menores con dos padres o dos madres y que las personas trans luchan por una ley de identidad de género.

“Basta con el aborto terapéutico”

“Somos provida”, recalcó en diálogo con La República el entonces candidato presidencial al ser preguntado sobre sus posición respecto a la despenalización del aborto. “Basta con el aborto terapéutico para proteger a la madre”, acotó.

Sin embargo, su posición conservadora y alineada con la de colectivos antiderechos llamó la atención porque la realidad es que niñas, adolescentes y mujeres son víctimas de violación, aún más durante la pandemia, y se han visto obligadas a ser madres porque el Gobierno no las protege.

Ántero Flores-Áraoz desconoció que más de 1.000 mujeres y disidencias deciden interrumpir su embarazo en centros médicos clandestinos, según un estudio elaborado por la antropóloga Delicia Ferrando en 2006, y que muchas de ellas son criminalizadas por los profesionales de salud, por lo que interrumpen sus embarazos en condiciones insalubres que acaban en sus muertes.

Normaliza la cosificación de cuerpos

La cosificación del cuerpo de las mujeres supone una modalidad de violencia de género, ya que usa su imagen de forma total o parcial para fines que no la dignifican como ser humano. De esta forma, las deshumaniza y las presenta como objetos no pensantes que pueden ser expuestos, explotados y utilizados como se desee.

Cuando Flores-Aráoz postuló a la presidencia en 2016, lanzó un singular rap llamado “Gato fiero”. En él se pudo ver que una bailarina con poca ropa lo acompañó. Ella en ningún momento cantó, solo bailó disfrazada y hasta fue mirada lascivamente por el político.