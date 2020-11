Ántero Flores-Aráoz dice que “alguien está azuzando” las manifestaciones contra el golpe

Ántero Flores-Aráoz señaló que “alguien está azuzando” las manifestaciones en las calles contra golpe de Estado, tras la aprobación ilegal de la vacancia presidencial, pero no señaló nombres.

Al salir de su vivienda, para dirigirse a Palacio de Gobierno donde jurará como primer ministro, minimizó una vez más las protestas en las calles contra el nuevo gobierno que también representará.

Estas declaraciones las dio luego que le pregunten por el expresidente Martín Vizcarra, quien señaló que esta gestión no cuenta con legitimidad de la ciudadanía para gobernar.

- Martín Vizcarra dijo que este gobierno es ilegítimo.

Que se acuerde de ilegítimo su llamada disolución fáctica (del Congreso), que se acuerde cómo complotaba contra el presidente Kuczynski, hay que tener coherencia...

- No habían protestas en las calles como ahora.

Alguien las está azuzando.

¿Quién estaría detrás?

- No lo sé. Pero lo cierto es que hay que pedirle al país tranquilidad.

- Pero por qué desmerecer las manifestaciones.

¿Quién las está desmereciendo? tienen todo el derecho, hay el derecho de opinión que es sagrado.

- ¿A quién se refiere cuando dice que azuzan las protestas?

A ninguno mientras no se investigue, pero es muy rara la concertación que se vive.

Flores-Aráoz niega agresiones a manifestantes

Ántero Flores-Aráoz además, mencionó no haber visto agresiones de parte de los efectivos policiales contra los ciudadanos que protestaban en diferentes partes del país, pese a los constantes reportes por diversos medios de comunicación.

“Lo que he visto en televisión anoche, no he visto ninguna violencia. Yo no lo he visto. (...) (A los manifestantes) que se tranquilicen, que no generen violencia, la Policía debe resguardar el orden público y cuando el orden público se altera, de acuerdo con la Constitución, hay que recuperarlo. No busquemos peras al olmo ”, remarcó.

Flores-Aráoz dice que Mazztti no le ha contestado la llamada

Asimismo, el también excongresista señaló que ya cuentan con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que no puede confirmar el nombre por el momento. Señaló que le gustaría que Pilar Mazzetti continúe frente al Ministerio de Salud, pero no ha logrado conversar con ella.

“Yo quisiera que fuera (Pilar Mazzetti), pero dependerá de ella. Yo la estoy llamando, todavía no he podido (conversar con ella), no ha contestado la llamada”, mencionó.

Asimismo, confirmó que el estudio de abogados que dirige asesora al partido político Podemos Perú, pero que luego que jure al cargo no tendrá relación con ninguna defensa.

“Yo de racista no tengo nada. Mi estudio defiende un proceso de amparo (de Podemos Perú), las cosas transparentes. Pero yo desde el momento que jure no tengo nada que ver con un proceso, con ninguna defensa ni con nada de nada”, mencionó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.