Ántero Flores-Aráoz, a pocas horas de jurar como presidente del Consejo de Ministros de Manuel Merino, ratificó su posición a favor que las universidades con licencia denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) tengan una "segunda oportunidad”.

El exministro de Defensa de Alan García señaló que las entidades públicas y privadas deben tener las mismas “oportunidades” ante la Ley Universitaria, norma a la que se mostró en contra anteriormente. Sin embargo, resaltó que este tema no debe ser prioridad por el momento.

“Yo creo que hay que tener (una segunda oportunidad), pero no es una asunto para hoy, miremos para el futuro, hoy en las crisis. (...) Ese es mi opinión personal, no voy a hacer nada sobre el particular. Personalmente opino que tiene que haber una igualdad entre las privadas y las públicas por qué a una se le da oportunidad y por qué no a otra, pero ese no es el tema de estos meses”, declaró el próximo primer ministro para Canal N.

Cabe señalar que el también excongresista se opuso a la reforma universitaria y fue representante legal de la Asociación Nacional de Rectores (ANR) cuando la presidía Orlando Velásquez, ahora investigado como presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Flores-Aráoz minimiza protestas contra golpe de Estado

Por otro lado, Ántero Flores-Aráoz señaló que los medios de comunicación no deben “hacer más grande de lo que son” las protestas en contra del golpe de estado perpetrado el último lunes por el Congreso.

“Espero que ustedes (medios de comunicación) también ayuden en el plan de no estar haciendo como si fuera la protesta muchísimo más grande de lo que es. Una cosa es informar y otra exacerbar ánimos , tenemos que tratar de solucionar la cosas, de sacar al país adelante”, señaló el próximo primer ministro.

Al ser repreguntado sobre si vio las transmisiones de las manifestaciones en diversas partes del país en rechazo del nuevo gobierno, del que también Flores-Aráoz será un representante, respondió: “He visto (las imágenes) por eso hay que hacer un llamado a la cordura , tranquilidad, a mirar a futuro”, mencionó.

Por otro lado, defendió que este nuevo gobierno de Manuel Merino “tiene legitimidad” por haber cumplido lo establecido en la Constitución y “no hay que mirar sobre leche derramada”.

“El Congreso ha cumplido con lo que dice la Constitución, es su atribución, su facultad. Le corresponde al Congreso la vacancia, yo personalmente creía que se debía esperar, pero decidieron otra cosa. Ya es cuestión de (no mirar la) leche derrama, ahora hay que mirar al futuro”, remarcó el abogado.

Ántero Flores-Aráoz jurará como primer ministro este miércoles a las 12.30 de la tarde. Su Gabinete Ministerial lo haría el jueves 12 de noviembre, cuyos integrantes aún están evaluándose. Mientras tanto, la ciudadanía continúa expresando su rechazo de distintas firmas.

