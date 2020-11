Vizcarra confirma que acudirá el jueves al despacho del fiscal Germán Juárez

Martín Vizcarra reiteró que el próximo jueves 12 de noviembre acudirá al despacho del fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, para ofrecer su testimonio ante las imputaciones en su contra por el caso Club de la Construcción.

El destituido jefe de Estado, en su último pronunciamiento del lunes por la noche, señaló que desde este martes 10 de noviembre se iba a someter a la justicia peruana y colaborar en cualquier proceso que lo involucre.

“Me estoy dirigiendo ahora a la oficina de mi abogado. Como ustedes saben, me he comprometido a dar todo el apoyo en las investigaciones que se estén realizando. Ya temprano, mi abogado se ha apersonado ante las dos fiscalías que me investigan y para el día jueves voy a atender la citación (de Germán Juárez) ”, manifestó hoy Vizcarra Cornejo a la prensa.

Inicialmente, Juárez Atoche lo invitó a declarar para el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, el expresidente de la República envió un oficio a Zoraida Ávalos para que determine qué fiscalía debía iniciar pesquisas en su contra, ya que el fiscal supraprovincial Elmer Chirre también le abrió una investigación preliminar.

Sin embargo, la titular del Ministerio Público le aclaró que ella no tiene injerencia en dicha materia, que le corresponde al fiscal supremo Pablo Sánchez.

Martín Vizcarra en su primer día fuera del cargo como jefe de Estado. Foto: URPI - GLR

Por otra parte, fuentes de La República señalaron que alrededor de las 2.30 p. m., Martín Vizcarra irá con su abogado, Fernando Ugaz, a las oficinas del fiscal Germán Juárez para entregar su pasaporte.

“Yo tengo dos investigaciones por un mismo caso. Son sobre dos importantes obras que se ejecutaron cuando estaba en la presidencia regional de Moquegua: Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua . Como todavía no se ha definido, he optado por acudir a los dos despachos”, puntualizó el exmandatario peruano.

Vizcarra reitera que no tiene vínculo amical con Hernández

En otro momento, el exjefe de Estado insistió en que no mantiene una amistad con José Hernández, exministro de Agricultura y aspirante a colaborador eficaz en una de las denuncias que se le imputan.

“Es una relación de mucho tiempo, pero es profesional. Uno tiene sus amigos, pero también vínculos de carácter profesional pero extensas. Entonces, puede haber una mayor cercanía, mas no es una relación de amistad. Yo cuento a mis amigos con los dedos de la mano ”, dijo Vizcarra.

