Raúl Diez Canseco no descarta formar parte del gabinete ministerial de Merino

El empresario Raúl Diez Canseco asistió al Palacio Legislativo para la ceremonia de investidura de Manuel Merino como nuevo presidente de la República.

El también militante de Acción Popular señaló que mantiene un vínculo de amistad desde hace bastante tiempo con el titular del Parlamento y no descartó integrar un gabinete ministerial de transición.

“Es un momento muy difícil para el país y la única forma de salir de este embrollo es trabajar todos juntos. Ahora lo que debemos tener es tranquilidad. Estoy aquí porque mi amistad con el señor Merino no es de hoy, sino de toda la vida. Es el momento de unirnos y despejar esas ideas de abuso de poder; que no van a haber elecciones. Eso es totalmente falso. ¿Y si a usted lo invitan, no lo haría?”, declaró cuando la prensa le preguntaron si asumiría la cartera de algún ministerio.

Diez Canseco: Hay que buscar consensos

A su ingreso al Congreso, Diez Canseco reiteró que solo participa en la juramentación de Merino en calidad de invitado. En diálogo con TV Perú, exhortó a los poderes del Estado a buscar consensos.

“Tratemos de hacerle ver al Perú que vamos a buscar un ángulo, aunque sea el más chiquito, para darle esperanza al país. (Sobre pertenecer al gabinete) Eso depende del presidente, pero no he venido por eso. Yo pienso que todos los peruanos quieren que el país salga de esta situación compleja”, manifestó este martes 10 de noviembre.

Otros integrantes de Acción Popular llegan al Congreso

Víctor Andrés García Belaunde también asistió al Palacio Legislativo. En conversación con URPI - GLR, sostuvo que la vacancia presidencial era un hecho inevitable.

“No podíamos estar con un presidente con abundantes pruebas (de presuntos hechos ilícitos). Estoy seguro de que Merino hará una buena presidencia”, subrayó el exlegislador de AP.

