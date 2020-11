Presidente del AMPE: “Hay una gran porción de la población que no legitima a este Gobierno”

El alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, opinó que hay muchos peruanos que no están de acuerdo con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra perpetrado por el Congreso, y más aún, rechazan a Manuel Merino como el nuevo jefe de Estado.

“Esto no es una victoria, acá no hay nada que celebrar es el momento de trabajar. Hay que entender y hay que tener la suficiente capacidad del sentido de la realidad para comprender que hay una gran porción de la población que no legitima a este Gobierno ", expresó Paz de la Barra en declaraciones para TV Perú.

Asimismo, añadió que la AMPE respaldaba la institucionalidad, no a una persona. Por este motivo, indicó que las 25 secretarías regionales, y demás representantes de alcaldías de Lima y Callao, han ingresado un oficio a fin de que se les convoque a una reunión de urgencia para tratar temas de agenda, como los proyectos que tiene cada uno para que sean tomado dentro de la ley de presupuestos.

“Nosotros decíamos que una vacancia eventualmente podría generar un estado pleno de incertidumbre como estamos hoy en la actualidad”, precisó Álvaro Paz.

En tanto, sostuvo que se requiere legitimizar al nuevo Gobierno. De este modo, apuntó que los gobiernos locales puedan “tener capacidad para la toma de decisiones”. En esta línea, resaltó que los miembros del Ejecutivo deben convocar al AMPE lo más pronto posible, “para poder plantear una agenda país sobre la base de una reconciliación”

Álvaro Paz dijo que Julio Guzmán y Ollanta Humala no deben aprovechar crisis política

“Quiero hacer un llamado a aquellos líderes políticos que están usando este momento para capitalizar cierto apoyo", manifestó el también alcalde de La Molina, Álvaro Paz.

Enseguida, añadió: "Se entiende la indignación de la calle, y es legítimo. Pero no puedo yo en mi calidad de presidente de AMPE, no puedo permitir que ciertos líderes políticos como Julio Guzmán, Ollanta Humala, quieran usar para capitalizar ciertas afinidades”.

