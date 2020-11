Ollanta Humala sobre Antauro: “Lo están agarrando de tonto útil”

El expresidente Ollanta Humala Tasso manifestó que “están agarrando de tonto útil” al sentenciado y líder de Unión Por el Perú, Antauro Humala. Respondió ello al ser consultado si existiría algún pacto entre dicha bancada, y otras agrupaciones políticas congresales luego de que jurara el expresidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, como nuevo presidente de la República.

“Yo creo que lo están agarrando de tonto útil” , fueron las palabras exactas que emitió Ollanta para referirse a su hermano, en declaraciones a América Noticias, cuando se encontraba en el lugar de las manifestaciones que surgieron a raíz de esta crisis política por la vacancia de Martín Vizcarra.

Antauro Humala

El también precandidato a la presidencia por el Partido Nacionalista señaló que los ciudadanos deben hacer escuchar su voz y exigir al Ejecutivo que la asignación de los nuevos titulares para los ministerios se realice con total transparencia.

“Acá lo importante es hacerle entender a este Gobierno que no podrá mover un solo miembro del Tribunal Constitucional, que no puede cambiar la Sunedu, que no puede aprobar leyes inconstitucionales ni puede haber una repartija en los cargos y en los puestos del Ejecutivo ”, sostuvo Humala.

Humala opina que vacancia fue un error del Congreso

Luego de que el Congreso perpetrara un golpe de Estado y destituyera al expresidente Martín Vizcarra de su cargo, el líder del Partido Nacionalista consideró que lo hecho fue un error por lo que tendrán “que asumir las consecuencias”.

“No es una buena noticia para el país, creo que es un error que ha cometido el Congreso de la República y van a tener que asumir las consecuencias de este error manoseando un concepto general que no está regulado que es la incapacidad moral. Sobre todo, cuando lo que hay, básicamente, son dichos de un aspirante a colaborador”, apuntó Humala.

