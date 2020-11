Hija de Valentín Paniagua rechaza comparación de Manuel Merino con su padre

Patricia Paniagua, hija del expresidente Valentín Paniagua, manifestó su postura en contra de la comparación que se realizó entre el Gobierno interino que dirigió su padre con el que ahora asumió Manuel Merino tras el golpe de Estado a Martín Vizcarra.

“ Rechazo tajantemente el burdo intento de algunos de establecer un inexistente paralelismo entre el escenario político del año 2000 y el de hoy”, expresó a través de sus redes sociales.

Agregó que este contexto actual de crisis política que atraviesa el Perú está marcado por “el oportunismo, la mezquindad y las componendas”. Además, reiteró que no existe lugar a una equiparación con la gestión de Paniagua Corazao, quien asumió la Presidencia de la República tras la destitución de Alberto Fujimori.

“La sucesión constitucional que llevó a la conducción del país a un demócrata a carta cabal, sin haberlo buscado, y con el único propósito de servir al país, no resiste comparación alguna con este escenario infame, marcado por el oportunismo, la mezquindad y las componendas ”, enfatizó Patricia Paniagua.

Grupo Valentín contra asunción de Merino como jefe de Estado

Tal como lo hizo la hija del exmandatario, el Grupo Valentín, jóvenes interesados en política y que tienen como referencia al líder acciopopulista, expresaron su desacuerdo con la mencionada comparación.

“ No sea temerario señor Merino, Paniagua no se aconchavó, ni se apañó con gente curiosa procesada o denunciada por corrupción y afines . Paniagua enfrentó a la corrupción y a la mafia siempre. No cuando convenía sino cuando aquello era valiente y se hacía en solitario. No se iguale”, publicaron en sus redes sociales.

Manuel Merino juró como presidente tras golpe de Estado

Este martes 10 de noviembre, Manuel Merino de Lama juró como presidente de la República tras el golpe de Estado que efectuó el Congreso al aprobar la vacancia contra Martín Vizcarra.

“Asumo con honor y alta responsabilidad el cargo de presidente constitucional de la República. Es un momento muy difícil para el país, la población nos mira con expectativa y a la vez con mucha preocupación . Es innegable que estamos en una crisis”, manifestó Merino.

En el acto protocolar, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo, también se nombró a Luis Valdez Farías como titular del Parlamento. Fue este quien colocó la banda al nuevo mandatario interino, mientras que en las calles, la ciudadanía mostró su rechazo con protestas.

“Los votos no fueron comprados”, aseguró Merino

Asimismo, Merino de Lama rechazó la afirmación acerca de que los votos para la destitución de Martín Vizcarra hayan sido comprados. Sin embargo, durante la transmisión del Pleno del último lunes se escuchó a un congresista decir “ya tenemos 85 votos”, lo que mostraría la gestión para obtener el respaldo y erigirse como jefe de Estado.

“ Los votos no fueron comprados, votos de confianza que ha sido depositada en ustedes, por la decisión del pueblo . Este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso. No hay nada que celebrar, es un momento muy difícil para el país”, sostuvo.

Tras la ceremonia solemne, el presidente interino se dirigió a Palacio de Gobierno.

