Espinoza: Podemos Perú no va a ocupar ningún cargo en el gabinete ministerial

El congresista Aron Espinoza, de la bancada Podemos Perú, descartó que algún integrante de su agrupación vaya a conformar el gabinete ministerial de Manuel Merino.

“Nosotros no estamos repartiendo ningún cargo en el Ejecutivo y no ocuparemos ningún cargo en los ministerios. (Además) las elecciones se van a convocar para el mes de abril. No llamemos a la zozobra”, señaló el legislador en diálogo con la prensa este martes 10 de noviembre.

En esa línea, precisó que Podemos solo preside dos comisiones en el Congreso: la del Bicentenario y el grupo especial que investigará al Club de la Construcción, a cargo de Carlos Almerí.

Por otra parte, Espinoza agregó que la detención preliminar a José Luna Gálvez, fundador del partido, no influyó en la decisión de la bancada respecto a la moción de vacancia presidencial.

“Nuestra posición se ha dado mucho más antes que la detención arbitraria del Ministerio Público. Recuerden que esta moción ya viene de semanas atrás. Nosotros no somos pitonisos para saber qué va a pasar en el futuro. Hemos sido consecuentes con nuestros actos y votos”, dijo el parlamentario antes de la juramentación de Merino como nuevo mandatario, tras el golpe de Estado contra Martín Vizcarra.

Espinoza cuestiona a Guzmán y Humala

En otro momento, Aron Espinoza criticó a Julio Guzmán y Ollanta Humala , precandidatos a la Presidencia, por exhortar a la ciudadanía a protestar en contra de la salida de Vizcarra.

“Señor Guzmán, acepte que su jefe Martin Vizcarra ha señalado que la vacancia se ha dado de forma democrática y no convoque a las personas a salir a la calles para contaminarse (de la COVID-19)”, expresó.

En las últimas horas se vienen registrando disturbios e incidentes en el Centro de Lima debido a la asunción de Merino como presidente. Se ha reportado el uso de bombas lacrimógenas y hasta disparos de la Policía contra la población.

