El congresista arequipeño Edgar Alarcón vaticinó un cisma dentro de la bancada congresal de Unión Por el Perú (UPP). Alarcón sostuvo que después de votar por la vacancia del presidente Martín Vizcarra, los seis parlamentarios de la agrupación Frente Patriótico decidirán si se separan de UPP. Explicó que hay diferencias entre las coaliciones en el partido upepista por las elecciones congresales y a la presidencia que se avecinan.

“Hemos presentado nuestras quejas, nuestros reclamos a Unión Por el Perú porque no nos han hecho participar o siquiera hacernos conocer las listas congresales a nivel nacional”, se quejó el parlamentario. Se preguntó de qué sirve seguir juntos “si no vamos a participar en una coordinación”.

Alarcón indicó que pidieron explicaciones a los de UPP, pero hasta ahora no hay respuesta. La autoridad añadió que su líder Antauro Humala está castigado de no poder comunicarse por 30 días. Es por ello que Alarcón no puede consultarle estas desaveniencias. Sostuvo que si se separan de UPP serían 10 bancadas en el Congreso y ya no 9.

El coordinador regional de UPP, Alexis Chora, sostuvo que es mentira que no les hayan permitido participar de la elección de las precandidaturas al Congreso. Chora explicó que dejaron que los etnocaceristas realicen sus elecciones internas y que envíen sus propuestas. En el caso de Arequipa dijo que se considera a 4 etnocaceristas y solo a 2 upepistas. “Hemos dado total independencia para que nos hagan llegar sus propuestas de sus candidatos”, indicó.

Resaltó que para ser candidato se tiene que estar afiliado al partido y que solo el 20% se permite de invitados. “Lo que está diciendo Alarcón es totalmente falso. El congresista está más preocupado por sus problemas que tiene en el Congreso”.

Mientras que el legislador Hipólito Chaiña indicó que desconoce de estas divergencias dentro de la bancada.v

Más pre candidatos al Congreso

No solo Gustavo Rondón es un rostro conocido en la posible lista al Congreso de Alianza para el Progreso (APP), sino también la exgerenta regional de Desarrollo Social, Celina del Carpio. La precandidata salió cuestionada de su gestión en el Gobierno Regional de Arequipa.