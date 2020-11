El legislador Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso, y uno de los principales promotores de la ilegal vacancia presidencial, minimizó las manifestaciones en diversas partes del país.

El también precandidato al Parlamento Andino dijo no creer que las calles “estén llenas” y señaló que en las imágenes que transmitían las protesta s solo vio a 500 o 300 personas.

“Son pocos. (...) Yo no sé cuántos manifestantes puedan haber. Yo no creo que las calles estén llenas. He pasado por las calles, hay algunos manifestantes que están en su derecho. No creo que sea una manifestación multitudinaria de un millón o dos millones de personas”, reiteró a la prensa.

Estas declaraciones se dan pese a las multitudinarias manifestaciones en diversas partes de Lima, así como en provincias, en un estado de emergencia y al riesgo de contagio por la COVID-19.

En esta línea, indicó que la población tiene el derecho de expresar su rechazo, pero cuestionó las agresiones en relación al golpe que recibió el congresista Ricardo Burga en la noche del último lunes.

“Están en su derecho de manifestar su expresión contraria lo que se hizo el día de ayer. (...) Una cosa es manifestarse de manera pacífica y otra, atacar. (...) Ayer hemos visto a 500 o 300 personas”, señaló.

Se reportaron enfrentamientos entre ciudadanos y los agentes policiales en las marchas en el Cercado de Lima que se reanudaron en la mañana de este martes 10, en contra de la juramentación de Manuel Merino como presidente.

Respaldo a la vacancia fue coordinado también por Acuña

Por otro lado, mencionó que César Acuña, líder y fundador del partido Alianza Para el Progreso participó de la reunión de la bancada y decidieron en conjunto apoyar la moción de vacancia, pese a que anteriormente anunciaron que se opondrían.

“ El señor Acuña tenía conocimiento , fue una reunión por chat. (...) No podíamos soportar ni un segundo más a un jefe de Estado que no solamente está vacado moralmente, sino que está ligado a los actos de corrupción”, manifestó.

Omar Chehade afirmó que no aceptaría un cargo en el Gabinete Ministerial transitorio de Manuel Merino porque busca llegar al Parlamento Andino, entidad que será elegida el 11 de abril de 2021.

