Alcalde Muñoz tras golpe de Estado: “Hay responsabilidad del TC”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, expresó que el Tribunal Constitucional tuvo “responsabilidad” por la destitución de Martín Vizcarra, ya que no precisó la causal de “permanente incapacidad moral” de la vacancia presidencial.

“ Hay responsabilidad del TC, porque el artículo 113 es una suerte de cajón de sastre: hay puros retazos y cualquier tipo de interpretaciones. Esta situación debió haberse acortado por parte del TC y no estaríamos en una situación como la de ahora de incertidumbre”, declaró a RPP.

El último lunes 9 de noviembre, el Congreso de la República aprobó con 105 votos la vacancia a Vizcarra Cornejo. Las bancadas que votaron de forma mayoritaria a favor de la medida fueron Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Frente Amplio, Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú y Somos Perú.

Tras el hecho, este martes Manuel Merino juró como jefe de Estado. Por su parte, Luis Valdez Farías (APP) asumió la presidencia del Parlamento. Antes, durante y después de la ceremonia de juramentación hubo disturbios cerca al Palacio Legislativo por parte de ciudadanos que rechazan la asunción de mando.

Muñoz: “La vacancia no era la solución”

Muñoz Wells manifestó que la medida de destitución a Martín Vizcarra no debió ocurrir, ya que esto ocasionará que la crisis que atraviesa el país se agrave.

“Hay que llamar a la calma. Hay que seguir trabajando, las cosas no se detienen. Como he expresado en estos últimos días, la vacancia no era la solución, a mi juicio . Va a generar algunos problemas, como paralización, cambio de ministros, viceministros, directores”, expresó en diálogo con RTV.

En esa misma línea, afirmó que, de haber sido parlamentario, él no hubiera estado a favor de la destitución, debido a que considera que "la vacancia no era el camino”.

“Ha habido otro partido que ha tenido más votación para favorecer [la vacancia]. Ha sido una votación dividida, porque algunos han votado en contra y otros en abstención. Si a mí me hubiese tocado votar, hubiese votado por la no vacancia . Yo creo que la vacancia no era el camino”, sostuvo.

Asimismo, comentó que es imprescindible que Merino de Lama garantice que los comicios de abril de 2021 se llevarán a cabo tal como estaba planeado. Incluso, deslizó que debe asegurar también que no se otorgarán amnistías a reos.

"Hay una situación que se da, que es la posible concentración de poder en una sola mano. Eso tiene que marcarse claramente, que esté muy claro que se van a respetar las elecciones, que no va a haber indultos como un canje político ”, subrayó.

Muñoz condenó agresión a congresista Ricardo Burga

Al ser consultado por la agresión que recibió el parlamentario Ricardo Burga, de la bancada de Acción Popular, el alcalde de Lima hizo un llamado a la calma a toda la población.

“Yo siempre he dicho que las agresiones no son buenas. Venga de donde venga, la violencia tiene que ser condenada. Hoy fue una situación de un puñete, mañana podría ser otra cosa. Creo que todos tenemos que comportarnos con mucha altura y construir una mejor sociedad ”, puntualizó.

