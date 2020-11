Vizcarra señala que labor de fiscalización no debe utilizarse para ocultar delitos

Vacancia presidencial. Martín Vizcarra ejerció su defensa personal este lunes 9 de noviembre ante el segundo pedido, presentado en menos de 50 días, para destituirlo por “permanente incapacidad moral”.

En su exposición ante el Pleno del Congreso, el mandatario peruano señaló que no recibió ninguna coima durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

“Señores congresistas, a mí se me ha citado a la Fiscalía en etapas preliminares de una investigación. No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de la flagrancia de un delito y no la habrá, porque no he cobrado soborno alguno”, declaró Vizcarra Cornejo.

En ese sentido, recalcó que detrás de los reiteradas mociones para apartarlo de su cargo existen intereses personales. Respecto a ello, se refirió a ciertas declaraciones de Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien actualmente enfrenta denuncias constitucionales por enriquecimiento ilícito y peculado.

“Estamos totalmente de acuerdo con la labor de fiscalización que debe realizar el Congreso, pero no con que se utilice esta facultad para ocultar delitos. Veía hace unos días declaraciones de Alarcón, quien alegaba que nada está probado (en su caso). Claro, cuando son investigaciones propias todo está en investigación y eso no define nada. Pero cuando se trata del Presidente , a pesar de que está en etapa preliminar la investigación, ahí si se debe dar todo por cierto , presumir culpabilidad, sin acusación o proceso iniciado”, expresó el jefe de Estado.

Pifias en el Congreso

Tras ello, Vizcarra mencionó que una investigación periodística reveló que 68 legisladores tienen procesos de investigación en el Ministerio Público. En ese momento, varios parlamentarios emitieron pifias y ‘carpetazos’ en el hemiciclo.

“Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que algunos congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello?, ¿sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, se cuestionó el presidente.

Por último, mantuvo su postura de que esta moción de vacancia no debe aprobarse. “No se puede personalizar la labor de fiscalización y menos utilizar esta facultad para tipificar algunas cosas como delitos, y otras se mantengan en un limbo de investigación”, subrayó.

