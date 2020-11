Vizcarra: Pronto se sabrán los detalles de lo acontecido en el Congreso

Martín Vizcarra ofreció su último pronunciamiento como presidente de la República durante la noche de este lunes 9 de noviembre, luego de que el Congreso lo vacó de su cargo por “permanente incapacidad moral”.

“Hoy, en el hemiciclo ante la representación parlamentaria, hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresistas qué era lo mejor para el país . No me escucharon, no me entendieron. (...) El Perú y los peruanos requieren el esfuerzo de todos, seguiremos trabajando para colaborar con el progreso y desarrollo de nuestro país”, dijo el saliente mandatario peruano.

Vizcarra Cornejo señaló que no tomará ninguna acción legal para revertir el golpe de Estado en su contra. En los exteriores de Palacio de Gobierno declaró que abandonará su ahora exresidencia y se irá a su domicilio.

“Salgo de Palacio como entré hace dos años y medio, con la frente en alto y llano a afrontar las investigaciones que corresponden. (...) Lo dije el primer día y lo digo hoy, me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. (...) Ojalá que pronto nos enteremos cuáles han sido los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han traducido en votos hoy en el Congreso. Estoy seguro de que pronto se sabrán los detalles de lo acontecido ”, manifestó el exjefe de Estado.

Merino asume presidencia de forma interina

Manuel Merino de Lama, actual titular del Parlamento, asumirá la presidencia de forma interina este martes 10 de noviembre a las 10.00 a. m.

“Este ha sido un acto totalmente democrático sin componendas políticas. No se han ofrecido ministerios ni se han hecho llamadas para poder quebrar la votación de los parlamentarios”, sostuvo el también congresista de Acción Popular en diálogo con América Noticias.

