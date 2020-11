Golpe de Estado . En medio de una pandemia y crisis económica, el Congreso de la República decidió destituir al presidente Martín Vizcarra. De esta manera, Manuel Merino será quien lidere dos poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo.

Con 105 votos favor, 19 en contra y 4 abstenciones, se aprobó la segunda moción de vacancia presidencial por ‘permanente incapacidad moral’, en base a las declaraciones de aspirantes a colaboración eficaz.

Golpe de Estado - EN VIVO

21.33 Martín Vizcarra: “Esperemos, ojalá, que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han traducido en votos hoy en el Congreso. Si son decisiones en favor de lo mejor para el Perú y todos los peruanos o si son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal o de grupo”.

21.31 Martín Vizcarra: “Salgo de Palacio Gobierno como entré hace dos años, con la frente en alto, y llano a afrontar las investigaciones. Hoy, en el hemiciclo, ante la representación parlamentaria hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresista de qué cosa era lo mejor para el país. No me escucharon, y si me escucharon, no me entendieron”.

21.28 Martín Vizcarra: “Hoy día dejo Palacio de Gobierno, me voy a mi domicilio, a pesar que hay recomendaciones para tomar acciones legales. No voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido solo una forma de ejercer el poder”.

21.26 Martín Vizcarra: “Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En línea con mis convicciones democráticas, manifiesto que, sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quienes aparentemente se olvidaron de a quién representan, finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia”.

21.24 Martín Vizcarra Cornejo brinda pronunciamiento en el patio de honor de Palacio de Gobierno.

20.55 Manuel Merino suscribe la carta que notifica a Martín Vizcarra sobre la vacancia aprobada en su contra.

20.45 “En esta transición democrática, nosotros respetaremos las elecciones que se avecinan, pedimos tranquilidad. La convocatoria de elecciones se hace estrictamente en el ámbito que ha hecho el presidente de la República vacado", culminó Manuel Merino.

20.44 “Uno de nuestros parlamentarios ha sido agredido y eso realmente sí nos preocupa. En ese sentido, quiero rechazar toda actitud antidemocrática de personajes que de alguna u otra manera están tratando de convocar a protestas. Yo lamento realmente que se esté tratando de confundir a la población".

20.43 Manuel Merino declara para América Noticias: “No se trata de trastocar el derecho de nadie, sino legítimamente y constitucionalmente los 130 parlamentarios han votado y lamentablemente estos hechos que han sucedido no han sido ocasionados por el Parlamento”.

20.40 Susel Paredes, precandidata al Congreso, participa de la manifestación en Plaza San Martín.

20.00 Consejo de Ministros se reúne en Palacio de Gobierno. Martín Vizcarra aún no se pronuncia. Patricia Donayre, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue una de las primeras en llegar a la reunión. Hasta el momento ningún integrante del Gabinete Ministerial ha declarado.

19.50 Grupos a favor y en contra de manifestantes se reúnen en la Plaza San Martín, Cercado de Lima.

19.40 El congresista Edgar Alarcón se siente satisfecho con la decisión del Parlamento: “El tiempo me dio la razón”.

19.23 El Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de vacancia presindencial con 105 votos favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

