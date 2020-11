Para empezar sus actividades proselitistas como precandidata al Congreso por La Libertad, la regidora de la Municipalidad distrital de La Esperanza Magaly Ruíz presentó licencia a su cargo ante el Consejo Municipal.

La precandidata al Congreso por Alianza Por El Progreso (APP) con la lista N°1 inició una serie de actividades y reuniones con diferentes comunidades y agrupaciones de la provincia de Trujillo a fin de conocer la problemática local.

Dentro de su plan de trabajo, Magaly Ruíz, indicó que está ejecutar acciones debido a los altos índices de desempleo y violencia contra la mujer que se han agravado a raíz del estado de emergencia sanitario.

“En esta semana y media de recorrido como precandidata me he reunido con diferentes agrupaciones y comunidades quienes me han mostrado la verdadera cara del olvido de las autoridades locales. Yo creo que un político debe de estar al lado de la población, tal y como lo he venido haciendo durante mi experiencia”, señaló Magaly Ruiz.