Martín Vizcarra tras golpe de Estado: “Hoy día dejo Palacio de Gobierno”

A través de un pronunciamiento y rodeado del Gabinete Ministerial, Martín Vizcarra emitió un pronunciamiento luego que el Congreso de la República apruebe por mayoría su destitución como jefe de Estado.

“Durante toda mi gestión siempre actué de la mano de la ciudadanía (...) ha sido el pueblo peruano mi mayor respaldo y fortaleza”, expresó Vizcarra Cornejo. “Esta noche el Congreso votó por la vacancia presidencial. La historia y el pueblo peruano juzgará las decisiones que cada quien toma ”, añadió.

Asimismo, advirtió que no tomará ninguna acción jurídica y que acepta la dimisión del cargo. “ Hoy día dejo Palacio de Gobierno ”, aseveró.

“Directamente como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal (...) Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo”, puntualizó.

Martín Vizcarra recordó su presentación de este lunes 9 ante el Pleno del Legislativo y subrayó que realizó su “máximo esfuerzo en 45 minutos ante los congresistas sobre qué cosa era lo mejor para el país”. "Y no me escucharon. Y si me escucharon, no me entendieron. El Perú y los peruanos requieren el esfuerzo de todos ”, continuó.

Finalmente, Vizcarra apuntó que espera que pronto se dé a conocer cuáles fueron los motivos “de fondo” que se tradujeron en votos a favor de su destitución. “Si son decisiones en favor de lo mejor para el Perú o si son decisiones pensando en intereses particulares”, remarcó.

Luego de 4 horas de debate, el Parlamento aprobó, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, que Martín Vizcarra sea destituido de la Presidencia del Perú bajo el argumento de las declaraciones de aspirantes a colaboración eficaz que mencionaron haberle dado pagos ilegales cuando éste fungía como gobernador regional.

En consecuencia, Manuel Merino, titular del Congreso de la República, citó a sesión solemne de su asunción para este martes 10 de noviembre a las 10 de la mañana. De esta manera, el congresista de Acción Popular será quien lidere dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.

