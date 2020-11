El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo tener confianza en que el Congreso de la República no alcance los 87 votos requeridos para destituirlo de su cargo, pedido que es debatido en la tarde de este lunes 9 de noviembre en sesión plenaria.

El jefe de Estado se presentó a la sede legislativa en la mañana, pero no se quedó para escuchar el debate de los parlamentarios, sino que se dirigió a Junín para supervisar la puesta en marcha del puente en el distrito de Chupuro, Huancayo.

“Somos optimistas porque estoy seguro de que el Congreso de la República quiere también lo mejor para el Perú. Soy optimista y confío que hoy, en horas de la tarde, el Congreso de la República tomará la mejor decisión pensando en todos los peruanos y peruanas y seguiremos trabajando juntos hasta el 28 de julio del 2021”, declaró ante la prensa oficial.

Desatacó su participación ante el Pleno del Parlamento, en el que ejerció su defensa al nuevo pedido para destituirlo y reiteró que un proceso de vacancia no es conveniente para el país, al estar aún en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

“Hoy he estado temprano y todos saben, en el Congreso de la República. Ahí he expresado no solo aspectos de carácter legal, sino también aspectos de carácter político, porque no es conveniente para ustedes, para nosotros, para todos los peruanos un proceso de vacancia”, manifestó.

En esta línea, mencionó esperar que cuando culmine su mandato pueda estar satisfecho en superar las principales demandas de la población peruana, una de ellas la COVID-19.

“ Que el 28 de julio, cuando deje la presidencia, diga tarea cumplida, puse mi mayor esfuerzo . Tuve grandes metas, porque trabajé al lado del pueblo porque ustedes me acompañaron, me respaldaron porque ustedes, en los momentos más difíciles que me han tocado vivir, han estado a mi lado”, señaló.

Pleno del Congreso evalúa vacancia de Martín Vizcarra

Desde un poco antes de las 2 de la tarde, el Pleno del Congreso debate la nueva moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, luego de que el mandatario se haya presentado a dar sus descargos.

Por el momento, solo la bancada de Unión por el Perú (UPP), la que promovió el pedido de destitución, confirmó que votarán en bloque a favor. En Podemos Perú, solo Daniel Urresti se mostró en contra; del Frente Amplio, solo dos se mostraron en contra. Las demás bancadas se encuentran divididas y otras evalúan la posición a tomar.

