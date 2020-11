El Congreso de la República aprobó, por mayoría, la segunda moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra Cornejo por “permanente incapacidad moral”, con 105 votos favor, 19 contra y 4 abstenciones.

Se requerían 87 votos como mínimo para destituir al jefe de Estado, los cuales fueron superados. Cabe resaltar que este segundo pedido fue promovido nuevamente por la bancada UPP, de Antauro Humala.

La moción fue presentada pocas semanas después de que el mandatario peruano enfrentó un primer intento de vacancia por el caso Richard Swing, el cual fue rechazado.

Esta vez, el pedido para sacar a Vizcarra de su cargo se sustentó en las recientes denuncias por presuntamente haber recibido dinero ilícito cuando fue gobernador regional de Moquegua. Específicamente, en los proyectos Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de dicha zona del país.

Por estos hechos, el presidente enfrenta dos investigaciones preliminares en el despacho del fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato; y por el fiscal supraprovincial Elmer Chirre.

Con el golpe de Estado ya hecho, el titular del Parlamento, Manuel Merino, asumirá de forma interina la Presidencia de la República. La ceremonia de investidura ha sido programada para este martes 10 de noviembre a las 5.00 p. m.

Presentación de Martín Vizcarra

En horas de la mañana, Vizcarra asistió al Palacio Legislativo para ejercer su defensa ante la moción de vacancia presidencial.

De acuerdo a la Constitución y Reglamento del Congreso, tuvo 1 hora para dirigirse a los parlamentarios. No obstante, solo utilizó 45 minutos.

Durante su intervención, el exgobernador regional rechazó haber recibido cualquier tipo de soborno.

“Señores congresistas, a mí se me ha citado a la Fiscalía en etapas preliminares de una investigación. No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de la flagrancia de un delito y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno ; se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron; pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos”, dijo.

Votación de la vacancia presidencial

A diferencia del primer intento de vacancia, esta vez gran parte de los legisladores se mostraron a favor de sacar a Vizcarra como jefe de Estado, a pocos meses de las elecciones 2021.

De los votos a favor, 18 fueron de Acción Popular, 20 de Alianza para el Progreso , 6 del Frente Amplio, 15 de Fuerza Popular, 14 de Frepap, 10 de Podemos Perú, 7 de Somos Perú, 12 de UPP y 3 de los no agrupados.

Mientras que los 19 votos en contra fueron 4 de AP, 2 del FA, 9 del Partido Morado, 1 de Podemos, 2 de SP y 1 de un no agrupado. Por último, los 4 votos en abstención fueron de dos integrantes de la bancada Acción Popular, 1 de APP y 1 no agrupado.

