Martín Vizcarra sobre chats: “Rechazo tajantemente la información propalada”

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, rechazó los chats que trascendieron este domingo 8 de noviembre sobre presuntas coordinaciones que mantuvo con el exministro de Agricultura, José Hernández.

“Durante las últimas semanas, he venido siendo atacado de forma sistemática, a través de la difusión de reportajes que tienen como objetivo principal dañar la confianza que el pueblo peruano ha depositado en mí (...) y peor aún, editando, y pretendiendo hacer coincidir datos de manera tendenciosa, revistiendo con un halo de ilegalidad los hechos que actualmente son parte de investigaciones supuestamente reservadas. Rechazo tajantemente la información propalada en estos informes periodísticos ”, indicó.

En esa misma línea, el presidente de la República reiteró que los reportajes difundidos esta noche son un mecanismo forzado de “interpretación de las normas” a pocas horas de decidirse si continuará en el sillón presidencial o si será destituido.

“A través de la difusión de reportajes sesgados, con información difundida de manera incompleta y descontextualizada, se pretende, en una forzada interpretación de las normas, que configuren causales para activar mecanismos legales, a menos de 24 horas de que el Congreso deba tomar decisiones respecto a otra moción de vacancia interpuesta contra mi persona. La información difundida no prueba nada, ni demuestra absolutamente nada ilegal ", agregó.

Información difundida busca generar inestabilidad, asegura Vizcarra

Asimismo, Vizcarra Cornejo comentó que la información propalada solo ocasionaría que el país ingrese a una nueva “inestabilidad política” en una situación de emergencia sanitaria donde se requiere de “trabajo ininterrumpido”.

“ Esto constituye un nuevo intento de generar inestabilidad política en el país , en pleno contexto de pandemia, justo cuando la ciudadanía requiere de un trabajo ininterrumpido por parte de sus autoridades”, sostuvo.

Agregó que se allanará a las indagaciones, tal como refirió semanas atrás. “Reitero una vez más mi disposición para responder a estas acusaciones en los fueros correspondientes, en los que se respeten los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos en el marco de un debido proceso”, detalló.

Martín Vizcarra niega estar involucrado en actos de corrupción

El presidente de la República negó tener relación alguna con hechos de corrupción. Manifestó que continuará trabajando “por el bienestar del Perú” en el mandato establecido por la Constitución.

“Con firmeza y convicción, reitero ante todos los peruanos que durante toda mi trayectoria política no he participado de ninguna acción irregular ni he cometido acto de corrupción alguno en perjuicio de mi región o de mi país”, puntualizó.

En los chats difundidos se muestras conversaciones con el exministro José Hernández, que datan desde el 2013 hasta octubre pasado, y dejan al descubierto distintas coordinaciones, como la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski, vínculos con el fujimorismo, entre otros, según informó Cuarto Poder.

Comunicado de Martín Vizcarra sobre nuevos chats.

Segundo intento de vacancia presidencial se definirá este lunes

Este lunes 9 de noviembre, a las 9.00 a. m., el Pleno del Congreso debatirá y votará el segundo intento de destitución contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra.

El pedido, que fue presentado por la bancada de Unión por el Perú (UPP), estuvo sustentado en las presuntas coimas que recibió Vizcarra Cornejo cuando era gobernador regional de Moquegua para adjudicar grandes obras a constructoras.

“El lunes voy a ir al Congreso de la República para rebatir los argumentos con los cuales pretenden vacarme como presidente. Demostraremos por qué esa pretendida vacancia no tiene sustento ni de forma ni de fondo . Demostraremos las intenciones que hay detrás”, señaló Vizcarra el último viernes 6.

