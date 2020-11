José Luna Gálvez: filtración de información lo habría puesto sobre aviso

Filtración de información del caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habría puesto sobre aviso al líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, contra quien se ordenó prisión preliminar por presuntamente integrar la organización criminal Los Gángsters de la Política.

El lunes 2 de noviembre fue el día en que el Poder Judicial autorizó el allanamiento de las propiedades y la detención preliminar de Luna Gálvez y cuatro exfuncionarios de la ONPE, de acuerdo con la resolución judicial.

Pese a que ya había una autorización, la medida recién se ejecutó la madrugada del sábado 7 . Sin embargo, el último jueves, el partido Podemos Perú publicó en sus redes sociales que existía una persecución política contra su líder. Eso se señaló pese a que la información del allanamiento y prisión preliminar no era conocida en ese entonces, según informó Cuarto Poder.

Ese mismo jueves, el también dueño de la Universidad Privada Telesup fue ingresado en la Clínica San Pablo de Monterrico por complicaciones de salud. Este hecho contribuyó a que no fuera recluido el último sábado como el resto de investigados.

Filtración de información puso sobre aviso a la familia Luna

El congresista José Luna Morales, quien además es hijo de Luna Gálvez, indicó que luego de que la Cuarta Fiscalía Penal de Lima informara que inscripción de Podemos Perú fue legal, consideraron que podrían emprenderse nuevas medidas contra los investigados.

“ Nosotros recibimos, o se filtró el día de ayer, que el tema del caso ONPE, que había sido archivado, y pensábamos que algo podría pasar . Porque no creo, no pensé, que la Fiscalía se iba a quedar con los brazos cruzados porque su caso se le cayó. No tiene ahora asidero decir que nos hemos visto beneficiados”, comentó Luna Morales.

Para el legislador, lo ocurrido contra su padre se trataría de una acción ordenada por el presidente Martín Vizcarra para entorpecer el proceso de vacancia.

“A días del día lunes, que es la vacancia, a una de las personas del partido que está apoyando esta moción de vacancia, buscando que el presidente deje de mentir, diga la verdad y ocultándose en cortinas de humo como esta”, indicó.

Las indagaciones de la Cuarta Fiscalía Penal son distintas a las que sigue la fiscal Sandra Castro, coordinadora del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ella misma precisó que sus pesquisas son “más complejas”.

Orden de detención contra José Luna Morales fue por caso Los Gángsters de la Política

La fiscal Castro lideró el operativo policial para detener preliminarmente al empresario José Luna Gálvez por 10 días. La resolución judicial señaló que el líder de Podemos Perú sería cabecilla de la organización criminal Los Gángsters de la Política.

Dicha organización se habría entrometido en la elección ilegal del jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, y en el copamiento de organismo electoral para conseguir la inscripción de su partido.

“José Luna Gálvez, con la intervención de José Luis Cavassa Roncalla, habría otorgado beneficios a los exmiembros del CNM Guido Águila Grados y Sergio Noguera Ramos, a través de contratos simulados con la universidad Telesup. También habría otorgado favores personales a la esposa de Julio Gutiérrez Pebe”, se explicó en la resolución.

Las investigaciones de este caso comenzaron en julio del 2018, cuando las interceptaciones telefónicas en el caso Los cuellos blancos del puerto permitieron conocer las coordinaciones entre los consejeros del CNM y los operadores de Luna Gálvez. Actos que han sido ratificados por los colaboradores y pruebas documentales.

