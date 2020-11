Fotografía de Martín Vizcarra y Antonio Camayo es real, según peritaje

El Ministerio Público ha determinado que una fotografías en la que se muestra a Martín Vizcarra con Antonio Camayo es real, mientras que en otras dos ha habido manipulación con la herramienta Photoshop.

Según el peritaje de la entidad, difundido por Punto Final, la instantánea denominada IMG_6331.JPG “ evidencia su autenticidad ”. Además, se obtuvieron los metadatos de la misma: se ejecutó desde un dispositivo Iphone 6 el 26 julio de 2016 a las 23.10 horas en San Isidro.

De acuerdo a las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, la fotografía habría sido tomada en una de las salas del Hotel Country Club, ubicado en el mismo distrito identificado con GPS.

Martín Vizcarra y Antonio Camayo en el Hotel Country Club. Foto: Correo

Por otro lado, de las imágenes publicadas en el Diario Correo y otra similar (IMG_5729.JPG), se concluyó la utilización de la herramienta Photoshop . En la primera, se señala que “sus bordes de alto y bajo contraste no mantienen el mismo nivel de brillo, evidenciándose una disminución en su resolución”.

En esta misma línea, en la segunda instantánea, “no se puede determinar si se ha insertado o suprimido algún sector de la imagen por una pérdida de calidad en su resolución”. Además, no se conservaron íntegramente los parámetros de sus metadatos. Ambas tienen el 11 de junio de 2017 como fecha de creación, pero son horas de diferencia.

Asimismo, el estudio de Antropología Forense del Ministerio Público concluye la “identificación consistente entre las personas y las imágenes analizadas” al verificar los rasgos de las personas en las instantáneas con sus fotografías registradas en el Reniec.

Martín Vizcarra y Antonio Camayo en presuntamente casa del empresario investigado. Foto: Correo

Detalla más reuniones entre Vizcarra y Camayo

Por otro lado, un aspirante a colaboración eficaz declaró ante la Fiscalía que el ahora presidente se reunió con el empresario investigado en cinco ocasiones , de las que solo hay fotografías de dos de los encuentros.

En el testimonio, difundido en el reportaje, se señala que esta versión es distinta a la que dio anteriormente porque, según dijo, tuvo temor ante las presuntas represalias que podría tomar Martín Vizcarra.

“La primera reunión fue en el restaurante Sarceletti de la avenida 21 de mayo en San Isidro, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidencial de 2016; la segunda, en el restaurante Hotel Country Club de San Isidro, a finales de julio 2016, donde fue agasajado Martín Vizcarra por haber sido elegido vicepresidente; la tercera, en la casa de Antonio Camayo”, se lee en el documento.

Continúa diciendo que la cuarta fue en una oficina de AGRORURAL, ubicada frente al Hospital Rebagliati en Jesús María en el 2017, en una visita al ministro de Agricultura José Hernández, y la quinta, en la casa de Antonio Camayo, en junio de 2017.

Martín Vizcarra no reconoció las fotos con Camayo

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, dijo el pasado 18 de octubre no reconocer las fotografías en las que sale junto a Antonio Camayo y señaló, una vez más, que no conocía al empresario investigado como presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Yo no reconozco esa foto. (...) Con el señor Camayo nunca he tenido ninguna relación amical, ni relación política, ni relación económica, y el propio señor Camayo en su declaración fiscal dice que no me conoce. (…) Yo salgo dos o tres veces por semana al interior del país y a diferentes actividades, y a donde voy hay mucha gente que me pide fotos y me tomo fotos”, mencionó en aquella ocasión para Cuarto Poder.

