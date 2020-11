Defensa de José Luna Gálvez rechaza imputaciones de la Fiscalía

Caso “Los gánsters de la política”. El abogado de la familia Luna, Luis Alfonso Morey, rechazó que José Luna Gálvez haya liderado una organización criminal que se habría infiltrado en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“La ONPE y sus funcionarios no eran controlados directa ni indirectamente por José Luna. La inscripción del partido no fue sencilla. Se reitera que Podemos Perú no tuvo apoyo, sino trabas. Eso está documentado y a disposición de todos los medios de comunicación”, informó el representante legal en un comunicado.

En ese sentido, señaló que recientemente la Fiscalía determinó que no existieron delitos en la inscripción de Podemos Perú. Ello luego de que la cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios desestimó un recurso presentado por la Procuraduría Anticorrupción por el registro de Podemos y precisó que no existen indicios de ningún delito, como patrocinio ilegal o tráfico de influencias, en dicho proceso.

Asimismo, el abogado de Luna Gálvez aclaró que las contrataciones de los exintegrantes del CNM Guido Águila e Iván Noguera como docentes de la Universidad Telesup se hicieron dentro del marco de la ley. Sobre José Cavassa, sostuvo que trabajó desde 2015 como asesor informático para la misma casa de estudios.

No obstante, la tesis fiscal sostiene que los integrantes de “Los Cuellos Blancos del Puerto” habrían sido beneficiados, con la intervención de Cavassa, a través de contratos simulados con esta universidad.

Cuestionan detención preliminar de Luna Gálvez

Por último, la defensa del empresario peruano subrayó que la conducta de José Luna Gálvez siempre ha sido a favor de la justicia.

“Él viene colaborando con todas las investigaciones en las que se le cita y cumpliendo a cabalidad con las restricciones impuestas en otra investigación. No existe ningún peligro de fuga o de obstaculización procesal”, comunicó.

En esa línea, Luis Alfonso Morey mostró su extrañeza de que a pocos días de la votación de la segunda moción de vacancia presidencial hayan detenido preliminarmente a su patrocinado. Añadió que “en política no hay coincidencias”.

“ Esta es nueva investigación que se ha hecho en secreto por un año. Ha sido tan secreta que no se ha informado a otras fiscalías que investigaban lo mismo (...) Hay cosas que llaman la atención y que no deben ser permitidas en una sociedad democrática. (...) No se puede permitir que la Fiscalía, que debe ser objetiva y defensora de la legalidad, castigue y estigmatice a personas de este modo en una etapa de investigación preliminar”, puntualizó.

Es grave que se politice la justicia. Martín Vizcarra utiliza al Ministerio Público para coaccionar y neutralizar adversarios y librarse de responsabilidades. Invoco a las fuerzas democráticas estar alertas en defensa de la democracia.#JuntosSíPodemos #NoalaPersecuciónPolítica — María Teresa Cabrera Vega (@MTCabreraVega) November 8, 2020

