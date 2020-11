El Partido Morado deberá definir sus candidatos al Congreso por La Libertad, el próximo 29 de noviembre, en elecciones internas donde participarán dos listas: la n.° 1, encabezada por Juan César Jara Sánchez, y la n.° 2, que lidera José Alfredo Jímenez Arteaga.

Acompañan a Jara Sánchez: Miluska Janett Cárdenas Julca (2), quien ya en las elecciones complementarias postuló, Sheyla Marylin Peña Bocanegra (4), Johan Alexander Montoya Vásquez (5), Lita Nivelina Bocanegra Horna (6), Juan Carlos Miranda Cabanillas (7) y Raisa Brigitte Zavaleta Alayo (8). El número 3 será un designado del Partido Morado.

“El país necesita nuevos líderes, rostros nuevos, que tenga sensibilidad social y apego a la gente, que representen a la gente. La política puede ser decente cuando la llevan personas decentes. Vamos a generar esa confianza en cada distrito y provincia. Vamos a legislar en beneficio de la salud, que exige una reforma inmediata”, señaló a la prensa Juan Jara Sánchez.

En cuanto a la lista n.º 2 de precandidatos al Congreso por la región La Libertad, la nómina está integrada por José Alfredo Jiménez Arteaga (1), Verónica del Socorro Torres Bravo (2), Yhajaira Mirella Zegarra Díaz (4), José Mario Vargas Vera (5), Bilha Lizbeth Cruz Romero (6), Carlos Alberto Celi Arévalo (7) e Ingrid Solange Casimiro Montoya (8). El puesto número 3 será ocupado por un invitado.

Verónica Torres Bravo, quien fue excandidata a la alcaldía provincial de Trujillo e integrante de la segunda lista, señaló: “El compromiso con la población es ser digno representante de la región, no ofreciendo cosas que no se pueden hacer. Solo podemos legislar y hacer respetar la constitución, no podemos hacer obras públicas y eso debe quedar claro. De otro lado, el Partido Morado cree que sin educación no hay evolución, y a ello apuntamos”.