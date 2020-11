Zenaida Solís sobre posible vacancia: “Sería un gran daño al Perú”

La congresista Zenaida Solís del Partido Morado se refirió a la segunda moción de vacancia aprobada por el Parlamento contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, por una presunta “incapacidad permanente”.

Al respecto, la legisladora dijo que de aprobarse esta vacancia presidencial contra el jefe de Estado se le estaría haciendo “un gran daño al Perú”, por la crisis económica y sanitaria que se vive por el coronavirus (COVID-19).

Por otro lado, recalcó que a pesar de que la bancada morada ya decidió no apoyar la vacancia contra Vizcarra Cornejo, eso no quiere decir que crean en la inocencia del mandatario, sino que desean mantener la estabilidad en la ciudadanía a pocos meses de las elecciones generales el 11 de abril.

“Si mañana o pasado mañana se aprueba la vacancia, sale Vizcarra, va Merino a la presidencia, le va a costar un buen rato formar un nuevo gabinete, y en plena pandemia siendo el Perú un país donde ha habido más muertos en el mundo”, manifestó este viernes en Exitosa.

En otro momento, Solís consideró que las constantes declaraciones de Vizcarra en conferencia de prensa, así como en eventos oficiales desde las regiones del país, no ayudan a menguar la armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo y que por el contrario el presidente estaría “dando manotazos de ahogado” para que no prospere la vacancia en su contra este lunes 9 de noviembre.

“Las investigaciones tienen que iniciarse ya mismo y la fiscal de la Nación dijo algo inédito, que es histórico porque nadie antes había investigado a un presidente durante sus funciones y ella dijo: ‘yo lo haré’”, expresó la también integrante de la Comisión Permanente.

En esa misma línea, concluyó que “no le quedan dudas” sobre los cargos que le imputa la Fiscalía a Martín Vizcarra, ya que considera que el pedido realizado por este con el fin de adelantar el debate de vacancia sería parte de su estrategia para evitar responder ante la justicia.

“ Lamentablemente las evidencias son tantas y tan abrumadoras que a mí ya no me quedan dudas y me parece terrible porque Vizcarra se atrevió a impulsar la lucha contra la corrupción teniendo en su contra hechos que están saliendo a la luz”, opinó.

