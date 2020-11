Vizcarra sobre vacancia: “Creo, sinceramente, que no va a prosperar”

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, manifestó que se mantiene positivo frente al debate de vacancia presidencial en su contra, que tendrá lugar el lunes 9 de noviembre.

“Creo que las fuerzas democráticas van a decidir en función de lo que es mejor para la patria. Finalmente, el grupo reducido que tiene otros objetivos particulares van+ a ser una minoría. Creo, sinceramente, que no va a prosperar ”, expresó en diálogo con la prensa.

Además, reiteró que acudirá al Parlamento en la fecha pactada y aseguró que demostrará que existen intereses por parte de algunos legisladores para que él deje el sillón presidencial.

“El lunes voy a ir al Congreso de la República para rebatir los argumentos con los cuales pretenden vacarme como presidente. Demostraremos por qué esa pretendida vacancia no tiene sustento ni de forma ni de fondo. Demostraremos las intenciones que hay detrás de esa vacancia . Felizmente que son intenciones de un grupo reducido de congresistas, porque yo confío en los valores democráticos de la mayoría de congresistas”, sostuvo.

Horas antes, el presidente confirmó que asistirá este lunes al Parlamento para presentar su defensa con “razones y argumentos de forma y fondo” ante la moción de vacancia en su contra.

Vizcarra: Habría otras intenciones detrás de la vacancia

Vizcarra Cornejo reiteró que habrían intenciones detrás de la vacancia en su contra, y que esto sería para que algunos parlamentarios se mantengan en sus cargos por un periodo mayor.

“Estamos a 5 meses de las elecciones. Quizá sea el motivo de algunos, que saben que en 5 meses no van a tener posibilidades . Entonces, tiene que prevalecer el bien común, no el bien individual. Cuando uno obra de buena fe, buscando lo mejor, tenemos la confianza y el respaldo de la población”, subrayó.

“Un proceso de investigación no puede ser causal para una vacancia”

Asimismo, acerca de los motivos señalados por los parlamentarios para vacarlo, el mandatario comentó que las indagaciones por presuntas coimas que recibió cuando era gobernador regional de Moquegua no son prueba suficiente para retirarlo del cargo.

“ Un proceso de investigación, que está en curso, que todavía no define ninguna situación, no puede ser argumento y causal para una vacancia . Está establecido claramente cuáles son las causales en la Constitución Política. Desde el punto de vista legal, no hay causal”, puntualizó.

