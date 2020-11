El presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que en la sesión del Pleno de este lunes 9 de noviembre acudirá a presentar su defensa con “razones y argumentos de forma y de fondo”.

“Respeto al Congreso que no aceptó mi pedido [de cambiar la fecha de debate de vacancia]. Estaré el lunes con razones y argumentos de forma y de fondo, que van a sustentar claramente que no procede una moción de vacancia en estas circunstancias”, declaró a la prensa.

En esa misma línea, manifestó que, tras la negativa del Parlamento a realizar el debate este viernes, decidió continuar con su agenda y proceder con la inauguración de la Villa EsSalud San Ignacio, en Cajamarca.

“No hay tiempo que perder, seguimos trabajando. Hoy día yo quería estar en el Congreso, pero el Congreso dijo ‘no, el lunes’. Entonces, me voy a Cajamarca”, comentó.

Vizcarra Cornejo envió un oficio al presidente del Parlamento, Manuel Merino, para solicitar que el viernes 6 se realice el Pleno para culminar cuanto antes con el proceso de dimisión en su contra.

Merino rechazó pedido de Vizcarra para adelantar debate de vacancia

El último miércoles 4, Merino de Lama rechazó la solicitud del jefe de Estado para adelantar la sesión plenaria en la que se debatirá la moción de vacancia presidencial.

El titular del Congreso informó que el pedido no fue aceptado por tratarse de un acuerdo del Pleno que no puede ser modificado. Ello, debido a que el artículo 58 del Reglamento de la institución establece que “no se pueden presentar reconsideraciones”.

“Hemos analizado el documento presentado por el presidente. Se le ha dado ya una respuesta. No es posible cambiar la fecha porque ha sido un acuerdo aprobado en el Pleno , y no es facultad del presidente del Congreso ni de la Mesa Directiva modificar un acuerdo del Pleno”, explicó.

Respecto a este punto, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, precisó que el oficio de Vizcarra Cornejo se presentó después del plazo establecido.

“Se ha dado la pauta que las reconsideraciones no proceden en la medida de que las mismas se habrían planteado de una manera extemporánea cuando ya se habría ejecutado la decisión tomada”, sostuvo.

Además, comentó que se pudo cambiar la fecha del Pleno si es que el mandatario hubiera enviado la solicitud para convocar a una sesión y no una reconsideración de la cita.

“El tema del Pleno es potestad del presidente del Congreso, pero no ha habido solicitud de un Pleno, sino una reconsideración que son dos temas bastante importantes, sobre todo para no generar ningún tipo de indefensión”, subrayó.

