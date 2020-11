Ministra Neyra: “Si la oposición tiene información, deberían presentarla”

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, refirió que sería conveniente que si alguna persona cuenta con información sobre el jefe de Estado, Martín Vizcarra, debería presentarla cuanto antes. Ello, debido a que en los últimos días trascendió que en los dominicales aparecerían nuevos cuestionamientos contra el mandatario.

“No tenemos ningún temor, porque evidentemente el presidente ha asegurado que él no ha recibido ningún dinero, pero en todo caso lo que yo animaría que si alguien tiene una información relevante para el interés público dejemos los cálculos políticos y hagamos lo que sea responsable para el país. Si la oposición tiene información en la cual hay alguna otra cuestión, deberían presentarla ante la opinión pública en vez de estar creando especulaciones ”, declaró a RPP.

Neyra: acuerdo del Pleno sí podía ser revertido, pero no hubo voluntad política

Neyra Zegarra expresó que las decisiones tomadas en una sesión plenaria sí pueden ser modificadas. Ello, en relación al argumento que presentó el presidente del Congreso, Manuel Merino, para rechazar el pedido del mandatario de adelantar el debate de la vacancia presidencial.

“Nos parece importante que esta situación se defina, porque el impacto que tiene en el país el hecho de que no tengamos claridad sobre quién va a ser el presidente no es menor. Por eso era necesario que esto se defina pronto, pero el Congreso, citando normas reglamentarias, ha señalado que esto no sería posible. Un acuerdo del Pleno se puede revertir con el acuerdo de otro Pleno, pero parece que no ha habido la voluntad política de hacerlo ”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que la intención de cambiar la fecha era para acabar con la inestabilidad que genera el intento de destitución del jefe de Estado, hecho que, según manifestó, “no le hace bien al país”.

“Cada decisión implica una serie de coordinaciones que se ven afectadas por esta situación de incertidumbre. Seguimos trabajando, pero no nos queda claro si el lunes acaba el Gobierno o seguiremos trabajando posteriormente ”, subrayó.

Martín Vizcarra confirma que acudirá el lunes 9 al Congreso

Ana Neyra refirió que el presidente Martín Vizcarra acudirá al Congreso para presentar su defensa este lunes 9 de noviembre. Este hecho fue confirmado por el mandatario este viernes.

“Respeto al Congreso que no aceptó mi pedido [de cambiar la fecha de debate de vacancia]. Estaré el lunes con razones y argumentos de forma y de fondo, que van a sustentar claramente que no procede una moción de vacancia en estas circunstancias”, declaró a la prensa desde Cajamarca.

