Edgar Alarcón votará a favor de la vacancia, sin oír defensa de Vizcarra

El congresista Edgar Alarcón, de la bancada de Unión Por el Perú (UPP), adelantó su voto a favor sobre el debate de la vacancia presidencial, aunque el presidente Martín Vizcarra aún no ha ejercido su defensa ante el Congreso de la República.

Su postura la manifestó este viernes 6 de noviembre en el frontis del Congreso de la República, tras ser consultado por la prensa acerca de su posición ante este proceso.

“En UPP no se ha tomado una decisión. Pero, para mí, particularmente, si me preguntasen cómo voy a votar, yo voy a votar a favor de la vacancia. He revisado los documentos”, señaló el legislador.

El debate para decidir si el mandatario debe ser vacado de su cargo será visto este lunes 9 de noviembre. En tanto, Edgar Alarcón manifestó que “no se va a evaluar responsabilidad administrativa y penal” de Vizcarra en los delitos que se le imputan, pues de eso se encargará la Fiscalía cuando culmine su mandato.

Edgar Alarcón

Indicó que lo que ellos juzgan es el ámbito político: “Lo que estamos gestionando acá es la parte política y si tiene la capacidad moral para seguir en el cargo ”.

En otro momento, el legislador comparó el mismo proceso que se le inició al expresidente Pedro Pablo Kuczynski con la situación actual de Vizcarra.

“Por un tema menor, el señor Pedro Pablo Kuczynski renunció. Simplemente por decir que estaba aprovechando el cargo para indicar que su empresa estaba siendo contratada, solo por un tema de conflicto de intereses. Aquí hay un tema de cohecho, una coima que habría recibido el presidente Vizcarra”, expresó.

Declaran procedente el informe denuncias contra Edgar Alarcón

La Comisión Permanente declaró procedente el informe de denuncias contra Edgar Alarcón, presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada cuando era contralor general de la República .

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, dio a conocer que la directiva del grupo de trabajo propuso otorgar un plazo de 15 días hábiles a fin de que la subcomisión realice la investigación respectiva y presente su informe final.

