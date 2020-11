Los parlamentarios de las bancadas de Acción Popular (AP), Somos Perú (SP), Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP) votaron en abstención en las denuncias constitucionales 371 y 372 contra el excontralor y congresista de Unión Por el Perú (UPP), Edgar Alarcón, discutidas este viernes en la Comisión Permanente del Congreso.

En la primera acusación constitucional que afronta el excontralor por presunto enriquecimiento ilícito, los legisladores Tania Rodas (APP), Martha Chávez (FP), Carlos Mesías (FP), Mariano Yupanqui Miñano (SP) y Betto Barrionuevo Romero (SP) votaron en abstención.

En la segunda imputación por presunto peculado doloso contra el también presidente de la Comisión de Fiscalización, los mismos legisladores votaron en esa línea. A ellos se sumaron los congresistas de Acción Popular, Otto Guibovich y Carlos Pérez Ochoca.

Guibovich alegó que no tenía información suficiente del caso para adoptar una posición a favor o en contra del proceso contra Alarcón.

Mientras que Chávez sostuvo que su decisión era porque varios integrantes de la Permanente ya habían adelantado opinión en las imputaciones contra el legislador de UPP.

De todas formas, las denuncias 371 y 372 continúan el proceso: la Comisión Permanente aprobó con 18 y 16 votos a favor respectivamente, que se otorgue 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que elabore un informe final de estos casos.

Es decir, ahora todo está en manos de la SAC, por el momento. La Subcomisión es presidida por el acciopopulista Luis Roel y tendrá que delegar a un parlamentario miembro de esta comisión la elaboración del expediente final de las acusaciones contra Alarcón.

Una vez presentado el informe, es discutido en la SAC y ahí se decide si pasa o no a la Permanente. De ser aprobada en estas dos instancias, la decisión final será adoptada por el pleno del Congreso, donde se vota la sanción política que puede ser la inhabilitación de la función pública.

La denuncia 371 fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en julio pasado debido a que Alarcón, siendo Contralor de la República, vendió más de 90 vehículos, generando un presunto desbalance patrimonial por más de S/ 200 mil.

La denuncia 372, se basa en que el congresista de UPP, cuando dirigió el máximo órgano de control del Estado, habría usado fondos públicos para gastos personales.

Alarcón, cabe recordar, fue promotor del primer proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Actualmente investiga al mandatario por el caso Richard Swing y las presuntos sobornos que recibió de constructoras vinculadas al “Club de la Construcción”.

No obstante, su presencia en Fiscalización no garantiza una indagación transparente por los procesos que afronta, y por eso bancadas como el Frente Amplio y el Partido Morado exigieron que se retire de esa comisión, pero las demás agrupaciones políticas no los apoyaron.