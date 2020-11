Alarcón no renunciará a Fiscalización pese a indagaciones en su contra

El congresista Edgar Alarcón, de la bancada de Unión por el Perú, refirió que no dimitirá a la Comisión de Fiscalización que preside pese a que este viernes 6 de noviembre, la Comisión Permanente decidió continuar con las investigaciones en su contra.

“ No hay motivo para renunciar [a la Com. Fiscalización] . Si al final del proceso ocurriera que sí tiene razón la fiscal de la Nación en denunciarme, yo pongo mi paso al costado y renuncio a la Comisión de Fiscalización”, indicó a la prensa desde los exteriores del Parlamento.

El parlamentario aseguró que las demandas en su contra responden al hecho de haber denunciado supuestos actos de corrupción cuando Martín Vizcarra era ministro de Transportes.

“ Esas denuncias que ha alcanzado la fiscal de la Nación no tienen sustento jurídico. Es un tema político . [Es una investigación] que nació por el tema de Chinchero, cuando era contralor, por denunciar la corrupción cuando Martín Vizcarra era ministro de Transportes y no acepté sus propuestas. Me denunciaron por sacar un informe en contra de él”, expresó.

Edgar Alarcón fue puesto en investigación por los presuntos delitos que cometió cuando trabajaba en la Contraloría General de la República. Se le denunció por presentar un desbalance patrimonial de S/ 201.337, que fueron bancarizados. Se desconoce el origen de ese dinero.

Sumado a esto, otra de las denuncias interpuestas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, está relacionada con peculado doloso. Alarcón Tejada habría autorizado pagos por caja chica con comprobantes por servicios no prestados, que representaron un desembolso de S/ 490.886.

Comisión Permanente declara procedente informe de denuncias contra Alarcón

La Comisión Permanente declaró procedente el informe de denuncias contra el congresista Alarcón, presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la comisión de los presuntos delitos de peculado doloso y enriquecimiento ilícito cuando era contralor general de la República.

Dicho grupo de trabajo parlamentario contará con 15 días para evaluar y presentar un informe acerca de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Alarcón Tejada en julio pasado.

Otras investigaciones que la Fiscalía sigue contra Edgar Alarcón

Contra el parlamentario de Unión por el Perú, también se siguen otras indagaciones por los presuntos delitos de peculado doloso, colusión agravada y cohecho pasivo.

Es así que las gestiones que realicen la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente serán claves para que la Fiscalía avance con las pesquisas. Alarcón, por su condición de congresista, cuenta con el beneficio del antejuicio político.

