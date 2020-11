‘Nano’ Guerra García: “S/930 es un montón de dinero en el Perú”

Hernando ‘Nano’ Guerra García, quien postula al Congreso de la República en las elecciones generales de 2021 por Fuerza Popular, aceptó haberse confundido al decir, el último miércoles, que el sueldo mínimo era S/850. Error que repitió del precandidato presidencial Alfredo Barnechea de Acción Popular.

Sin embargo, el también jefe del plan de gobierno del partido liderado por Keiko Fujimori, señaló que los S/930 de la remuneración mínima vital (RMV) representa una barrera para muchos emprendimientos y la generación de más empleos porque es “un montón de dinero” para muchos peruanos.

"S/930 es un montón de dinero en el Perú. S/930 es un montón de dinero para mucha gente, lamentablemente, lamentablemente es así. Entonces, cuando dices S/930, lo que estás haciendo es que el chico, el joven o la persona con menos capacidades no puede trabajar, porque el empleador va a decir ‘como no tengo que pagarle, volteo y miro a otro’”, señaló en diálogo con el programa Leiva Entrevista.

El empresario que se une al partido que cuestionaba años atrás, reiteró que la mayor parte de la ciudadanía no está en planilla, por lo que no recibe el sueldo mínimo, sino que se encuentran algunos de ellos en una economía informal en donde obtienen un pago mucho menor.

“El mundo del sueldo mínimo es el mundo de una minoría, la mayoría de gente en el Perú no tiene sueldo, no está en planilla, está en el mundo del emprendimiento. En ese mundo lamentablemente son obstáculos, el sueldo mínimo es el causal de que mucha gente no tenga trabajo, es un engaña muchachos”

‘Nano’ Guerra García reiteró que el aumento de la RMV es un tema que atrae a la gente y que no pide que se elimine, pero mencionó que el Gobierno no debería centrarse en este tema, sino buscar estrategias para generar más competitividad en la economía.

“Vamos a tomar la figura de la escalera. Imagínate que yo pongo una escalera y el primer peldaño te lo pongo seis peldaños arriba. ¿Lo puedes subir? No, porque ese primer peldaño está muy arriba, y eso es lo que sucede en la economía”, aseguró previamente para graficar lo que para él significa el sueldo mínimo en la relación entre empleadores y trabajadores.

En esta línea, criticó que hasta la fecha hayan requisitos que representen obstáculos para las personas que buscan registrar sus empresas en el país, como el alto costo para formalizar.

“ No he dicho que el sueldo me parece mucho, he dicho que la cantidad de S/900 es un montón de dinero, como lo es para constituir una empresa en el Perú ¿Cuánto es el mínimo para constituir una empresa en el Perú? No te baja de mil soles. Mil soles es mucho dinero, por lo que el Estado debe decir ‘señores notarios, que no cueste nada’. (...) S/900 es un montón para mucha gente, es una barrera”, reiteró Guerra García.

