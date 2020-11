Mendoza: A la gente no le interesa la vacancia, sino poder llegar a fin de mes

Elecciones 2021. La precandidata a la Presidencia, Verónika Mendoza, se pronunció sobre el segundo proceso de vacancia que afronta Martín Vizcarra, moción promovida por la bancada de UPP.

La lideresa del movimiento Nuevo Perú manifestó que gran parte de la población no tiene interés en las discusiones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, ya que sus prioridades son otras.

“ A la gente de Tinta, Cusco, con quienes he podido conversar, no les interesa el tema de la vacancia. Ellos están preocupados por llegar a fin de mes, en cómo vender sus productos que están almacenados y no pueden ofrecer en el mercado. Están pensando en cómo garantizar la matrícula de sus hijos el próximo año y pagar sus deudas con el banco. Eso es lo que le preocupa a la gente”, señaló Mendoza en entrevista con RPP.

En ese sentido, exhortó al Gobierno y los congresistas a “dejar de pelearse” y, en vez de ello, concentrar esfuerzos en atender los problemas reales de la ciudadanía.

Mendoza: Hay parlamentarios que se amparan en su inmunidad para evadir la justicia

Por otra parte, la excongresista se refirió a la crisis política que generan los constantes pedidos para destituir a Vizcarra Cornejo.

Opinó que, efectivamente, hay ciertos personajes y grupos que buscan sabotear las elecciones generales del próximo año. Sin embargo, comentó que el actual jefe de Estado debe culminar su mandato hasta julio del 2021.

“Estamos a cinco meses de las elecciones y aún en plena pandemia. Una vacancia en este contexto, salvo haya una revelación realmente dramática, solo le puede hacer daño al país. Lo mejor es que (Martín Vizcarra) concluya su período, pero que se lo investigue desde ahora y, de ser el caso, cuando terminen sus funciones, se lo condene y encarcele”, dijo Verónika Mendoza.

Finalmente, la antropóloga cuzqueña subrayó que hay ciertos legisladores que se escudan en su derecho al antejuicio político para no afrontar procesos judiciales.

“Las denuncias actuales contra el presidente son muy graves y ameritan investigación rigurosa y profunda (...), de la misma manera que se tiene que investigar y sancionar a aquellos congresistas que hoy se amparan en su inmunidad para evadir la justicia y curiosamente son los mismos que impulsan la vacancia”, puntualizó la precandidata de Juntos por el Perú.

