Martín Vizcarra: “La mujer peruana representa el coraje en cada hogar”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la nueva campaña publicitaria del Gobierno denominada Lucha Perú, en la que reconocen el esfuerzo de la población peruana, en especial de la mujer, en medio de situaciones difíciles.

El mandatario juntó al Gabinete Ministerial para presentar dos videos con los que se busca incentivar a seguir con la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

"El pueblo peruano es luchador, encara las dificultades y lucha para salir de la crisis como lo luchó contra el terrorismo. Dentro de esta lucha, hay que reconocer a la mujer peruana que, simbólicamente, es la que representa el coraje en cada hogar para salir de situaciones difíciles. Nunca flaquea, siempre con entereza está liderando las familias”, declaró.

La presentación de la campaña la dio luego de informar la reducción de casos de contagios, y de hospitalizaciones de la COVID-19 en el país, así como del crecimiento de la inversión pública, que en octubre llegó al 6.6%, tras siete meses de caída.

“Eso no es otra cosa que el esfuerzo y trabajo de todos los peruanos, como lo hemos hecho en otros momentos de nuestra historia. Por eso tenemos estas cifras, porque el Perú tiene un pueblo luchador, tiene mujeres que han estado siempre llevando adelante con su fuerza a las familias para salir de los problemas que les ha tocado vivir”, mencionó.

El jefe de Estado y los ministros portaron mascarillas alusivas a la campaña, que ya se difunde por redes sociales y medios de comunicación.

Respecto a la situación de la mujer peruana, en lo que va del año, en el Perú, se han cometido 100 feminicidios y 45 muertes violentas contra mujeres, lo que representa 16 casos por mes, según estadísticas de la Defensoría del Pueblo.

Martín Vizcarra: “Descenso en la curva de exceso de la mortalidad”

Por otro lado, precisó que en las últimas semanas, la evolución del exceso de decesos en medio de la pandemia por la COVID-19 se ha reducido, de acuerdo con información del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

“Tenemos 10 semanas continuas de descenso en la curva de exceso de la mortalidad. El exceso es leve, si seguimos en estos niveles, llegaremos a los niveles que teníamos años pasados, de personas que fallecen semanalmente por diversas enfermedades, accidentes o periodo natural de los seres humanos”, mencionó

De la misma manera, señaló que en los tres últimos meses, ha comenzado el descenso de contagios del nuevo coronavirus, y que las cifras son similares a las primeras semanas de marzo cuando informó sobre el estado de emergencia.

No obstante, Martín Vizcarra enfatizó en que la población no debe bajar la guardia en el cuidado y prevención de contagio de la enfermedad debido a que el virus continúa en el país y no se tendrá una plena seguridad hasta obtener la aplicación de la futura vacuna.

