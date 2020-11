La Comisión Especial del Congreso para la selección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) aprobó esta mañana la lista de los 30 postulantes que se mantienen en carrera. La decisión fue adoptada, a pesar de la falta de rigurosidad que hubo en la revisión de los expedientes.

La República informó en la edición de hoy que, por ejemplo, al candidato Lester Perea Chota, quien fue excluido, le observaron que no había inscrito el título profesional ante la Sunedu. Sin embargo, hicimos la verificación y en el portal de Sunedu sí aparece no solo el título, sino también un grado de maestría del candidato.

En esta imagen queda en evidencia que no hubo rigurosidad del equipo técnico de la comisión. El título de Perera Chota sí está registrado en Sunedu:

Evitan revisar reclamos

Por otro lado, esta mañana, en la sesión de la Comisión Especial se dio cuenta de tres reclamos de los postulantes Patricia Garcés, Áurea Sáenz y César Delgado Guembes, quienes también fueron excluidos. Si bien inicialmente se decidió abordar los casos; sobre la marcha el presidente del grupo de trabajo, Rolando Ruiz (Acción Popular), dijo que los reclamos no ingresaron formalmente.

Sin embargo, en paralelo con el desarrollo de la sesión, la postulante Patricia Garcés informó en Twitter que sí envió formalmente ayer a las 12:24 del medio día el reclamo al correo institucional de la comisión.

El grupo, al final, decidió no revisar los reclamos porque supuestamente no había sido tramitado formalmente y, además, porque el reglamento del concurso, aprobado en forma apresurada y sin una adecuada deliberación, no contempla una etapa de revisión de reconsideraciones.

En la sesión de esta mañana también se confirmó que se hará modificaciones al cronograma del concurso público para el TC, luego de que la comisión no cumpliera con publicar la lista de admitidos dentro del plazo que venció ayer.

La Comisión Especial aprobó finalmente la relación de los 30 postulantes admitidos, en medio de un proceso que ya va acumulando cuestionamientos.

Esta es la relación de quienes se mantienen en carrera: