Caso Lava Jato: Jorge Yoshiyama firmó convenio de colaboración eficaz

Jorge Yoshiyama, sobrino del ex secretario general del partido Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, firmó el 30 de octubre un convenio de colaboración eficaz en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato.

Es así que todos los testimonios que brindó cuando era un aspirante a colaborador quedan corroborados y pasan al Poder Judicial, específicamente, al despacho del juez Víctor Zúñiga, según confirmaron fuentes a La República.

Yoshiyama Sasaki es una pieza clave en las pesquisas que se siguen contra Keiko Fujimori, ya que, a raíz de sus declaraciones, el fiscal José Domingo Pérez optó por incluir más delitos en la investigación fiscal de la lideresa de la agrupación fujimorista.

Además, por sus relatos se conocieron nuevos detalles de las reuniones que sostuvo Fujimori Higuchi con empresarios del Club de la Construcción, quienes habrían aportado dinero a sus campañas electorales del 2011 y 2016.

Actualmente, Keiko Fujimori es precandidata presidencial de Fuerza Popular para los comicios de 2021. En su plancha, la acompañan Luis Galarreta y Patricia Juárez, quienes también fueron seriamente cuestionados por su trayectoria política.

Yoshiyama: Keiko Fujimori sabía de los pagos ilícitos de Odebrecht a su campaña presidencial

En diciembre de 2019, el fiscal José Domingo Pérez incorporó nuevos delitos a la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Ello, por las declaraciones que brindó Jorge Yoshiyama y otros funcionarios de empresas que operan en el país, quienes aseguraron que entregaron dinero para su campaña presidencial.

De acuerdo con el sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, la hija del expresidente Alberto Fujimori conocía de los aportes ilícitos de la constructora Odebrecht e, incluso, manifestó que esta dirigió una estrategia para ocultarlos mediante el ‘pitufeo’ (modalidad de lavado de activos).

Además, informó que Fujimori Higuchi coordinó con el entonces juez supremo César Hinostroza, hoy sindicado como el cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, para que la indagación fiscal en su contra sea archivada.

Cabe señalar que Jorge Yoshiyama manifestó al Equipo Especial Lava Jato que la propia Keiko Fujimori le encargó que buscara a empresarios para que financiara su candidatura presidencial. El dinero no fue reportado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Yoshiyama: Keiko ordenó a Salaverry reunirse con Chávarry

Los testimonios de Yoshiyama Sasaki también estuvieron enfocados en dilucidar las conexiones que ejercía la lideresa del fujimorismo dentro de su organización para buscar cómo culminar con las investigaciones en su contra.

Fujimori ordenó al excongresista Daniel Salaverry, antes inscrito en Fuerza Popular, que contactara al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Estos se reunieron varias veces para pactar un ‘apoyo’, según declaró Yoshiyama a la fiscal adjunta Elvia Caro Izquierdo, en noviembre del año pasado.

Ante esas acusaciones, Salaverry Villa expresó en ese momento a través de sus redes sociales: “ No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal . Esa fue una de las razones de mi renuncia a FP. Siempre me opuse y critiqué públicamente el blindaje a Chávarry y Cuellos Blancos”.

Otras revelaciones de Jorge Yoshiyama contra Keiko Fujimori

Asimismo, el sobrino del ex secretario general de Fuerza Popular manifestó que Keiko Fujimori coordinó con su bancada la aprobación de leyes que para salir de la cárcel. En noviembre de 2018, fue condenada a 36 meses de prisión preventiva por el financiamiento de su campaña presidencial de 2011.

“Respecto a los proyectos de ley para perjudicar la investigación, y teniendo mayoría en el Congreso, Keiko Fujimori personalmente mandó a preparar los proyectos de ley para que el caso se archive , buscando modificar el delito de lavado de activos y organización criminal para que los partidos políticos no sean considerados organizaciones criminales”, precisó a la fiscal Caro.

Por otro lado, Jorge Yoshiyama confirmó que Fujimori Higuchi se reunió en varias oportunidades con empresarios del Club de la Construcción. Incluso, este hecho fue confirmado por uno de ello, Jorge Peñaranda.

Este informó, además, que para la campaña de 2016, quienes aportaron fueron los empresarios Ricardo Manrique, de Superconcreto; Fernando Castillo, de ICCGSA; y Ernesto Tejeda, de Obrainsa.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.