Asociación de Municipalidades rechaza vacancia contra Vizcarra e insta un pronunciamiento del TC

La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) publicaron dos comunicados en donde rechazan la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra , y exhortan al Tribunal Constitucional (TC) a pronunciarse respecto a esta medida y los escenarios en la que debería ser aplicada.

En el documento de la AMPE, titulado “Por la unidad nacional, la gobernabilidad y la estabilidad democrática”, explican el trabajo que vienen realizando los municipios en medio de la pandemia por la COVID-19, y aclaran que este proceso para destituir al jefe de Estado los pone en un “estado pleno de incertidumbre” .

“Este inaudito segundo pedido de vacancia pone a los 1.874 municipios del país en un estado pleno incertidumbre, tal y como sucedió con el primer pedido de vacancia. En ese contexto, rechazamos la instrumentalización sistemática de la figura de la vacancia por parte de algunas bancadas del congreso, que trae consigo un mal precedente para los futuros gobiernos”, se lee en el comunicado de la AMPE.

AMPE

Además, exhortó al TC a definir el ámbito de aplicación de esta medida constitucional , pues aseguran que últimamente ha sido “tergiversada y hasta incluso manoseada”.

Del mismo modo, el comunicado lanzado por la Remurpe, indica que las investigaciones a Martín Vizcarra deben seguir de acuerdo a la ley, respetando la constitución, la cual estipula que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato.

“Rechazamos una vacancia de discutida constitucionalidad, porque, además, en el caso de nuestro municipios trabaría procesos, obras y proyectos que benefician a los peruanos más necesitados”, añadieron en el documento.

Remurpe

Demanda competencial ante el TC pendiente

El Ejecutivo interpuso una demanda competencial y una medida cautelar ante el TC, luego de que el Congreso de la República presentó la primera moción de vacancia presidencial en setiembre pasado.

Pese a que la medida cautelar fue desestimada, el proceso de demanda aún se encuentra vigente, por lo que el Parlamento tiene hasta el 11 de noviembre para brindar una respuesta. Esto fue cuestionado por Martín Vizcarra, pues antes de contestar, plantearon una nueva moción de vacancia.

“El Congreso tiene hasta el 11 de noviembre para entregar su respuesta frente al conflicto por la demanda competencial presentado por el Gobierno. Mientras nosotros no tengamos la respuesta, no podemos convocar a una audiencia y resolver. Ellos están dentro de su plazo. (...) el Congreso puede entregarlo mañana o pasado, mientras no ocurra, nosotros no tenemos capacidad de actuar porque el tribunal no actúa de oficio. Nos queda esperar”, aclaró el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña en diálogo con La República

Vizcarra espera que se apruebe su pedido para adelantar el debate de la vacancia

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, se manifestó sobre el oficio que envió al presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, en el que solicita presentarse este viernes 6 de noviembre en el Parlamento con el fin de ejercer su derecho a la defensa tras la aprobación de una segunda moción de vacancia en su contra.

Durante un pronunciamiento sobre los avances de medidas adoptadas en la emergencia nacional por la COVID-19, el presidente de la República expresó que está seguro de que el Congreso acogerá el pedido de adelantar la fecha para presentarse por el proceso de vacancia.

“He dicho que estoy dispuesto a asistir al Pleno para responder. No está en juego la continuidad del presidente, está en juego la estabilidad el país. La incertidumbre no puede paralizar al país. El documento está en el Congreso de la República y espero, con la responsabilidad por la cual se caracterizan los partidos verdaderamente democráticos y los partidos que siempre toman las mejores decisiones por el bien del país, estoy seguro que acogerán este pedido y podremos superar esta difícil situación”, expresó el mandatario.

