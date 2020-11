Vacancia presidencial: así reaccionaron los congresistas luego de aprobarse a debate la moción

Después de aprobar la admisión de la moción de la vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra en el Pleno del Congreso, los parlamentarios dejaron saber su opinión de lo que había sido el resultado de la jornada que duró cerca de tres horas.

Como se dio a conocer durante la discusión plenaria, los legisladores tenían opiniones polarizadas respecto al tema, ya que mientras algunos exigían que el mandatario se apersonara al Congreso para dar explicaciones por los recientes cuestionamientos sobre presuntas coimas, otros mencionaban que las instituciones correspondientes debían hacerse cargo de las investigaciones a Vizcarra.

Uno de los congresistas que se mostró en contra de la admisión de la medida para destituir al presidente fue el parlamentario no agrupado Rennán Espinoza, quien a través de su red social indicó que el jefe de Estado debe ser juzgado, pero al finalizar su mandato.

“(El presidente) debe responder y enfrentar a la justicia por las denuncias en su contra una vez deje el gobierno. Sin embargo, en medio de una emergencia sanitaria, no es el mejor momento para sucumbir al capricho del ‘inquilino’ de Piedras Gordas”, publicó el parlamentario.

El congresista de Podemos Perú y precandidato presidencial Daniel Urresti, quien ya había anunciado que no estaba de acuerdo con la moción de vacancia, reafirmó que su voto era en contra porque a pesar de que considere que Vizcarra no es inocente, son las autoridades judiciales las que deben investigarlo y no el Congreso.

A su vez, otro que no estuvo a favor del resultado fue el legislador del Partido Morado, Daniel Olivares, que resaltó los problemas coyunturales que enfrenta el Perú y la falta de atención que reciben por parte de sus demás colegas.

“Tráfico de terrenos, salud mental, seguridad ciudadana, ordenamiento territorial, son varios temas que tenemos en agenda hace meses. Pero 60 colegas prefieren dedicarle tiempo a otra vacancia , cuando ya hay fiscales investigando . Es decir, que la gente y sus problemas esperen", precisó en su cuenta de Twitter.

Se admitió a trámite la moción de vacancia presidencial con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. En tanto, será el lunes 9 de noviembre a las 10.00 a. m. cuando se lleve a cabo el debate y votación.

Denuncias en contra de Vizcarra justificarían admisión de medida para destituirlo

Para el congresista Edgar Alarcón de Unión Por el Perú, las últimas denuncias contra el presidente Vizcarra serían el motivo por el cual se admitió la moción para vacar al jefe de Estado.

“Nosotros no efectuamos ningún tipo de persecución contra Vizcarra, estamos tomando acciones tras las denuncias efectuadas contra él ”, precisó el legislador en entrevista para Willax TV.

A su turno, el parlamentario José Luna de Podemos Perú sostuvo que el presidente tendrá que explicar a la representación nacional por sus investigaciones.

“Hemos esperado que se cumplan los plazos de ley, para que el presidente tenga la oportunidad de poder venir a explicarle al Congreso y que deje de estar tratando de victimizarse , decir que queremos postergar las elecciones, que queremos desestabilizar al gobierno. Eso es completamente falso”, expresó a RPP.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.