Lucha anticorrupción tuvo una noche de terror en el Tribunal Constitucional

La lucha contra la corrupción en el país pudo haber sufrido un durísimo golpe en el Tribunal Constitucional, ante una demanda de hábeas corpus promovida por el excongresista Michael Urtecho y su esposa Claudia Gonzáles Medina.

El efecto inmediato habría sido la exclusión de González del proceso que se le sigue en la Corte Suprema por complicidad en concusión y enriquecimiento ilícito, pero con graves consecuencias para los juicios a la red de corrupción “Cuellos Blancos del Puerto” y otros.

La situación no pasó a mayores porque los siete magistrados dividieron sus votos. Así, ya mayoría de cuatro, se pronunciaron por rechazar la demanda en todos sus extremos, según la explicación de la relatoría.

Michael Urtecho reclamaba que la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema no respetaron en su juicio los delitos autorizados por el Congreso. En tanto, su esposa Claudia Gonzáles señalaba que al no ser funcionaria pública no podía ser juzgada por complicidad y tampoco ser procesada en la Corte Suprema.

El pedido de Urtecho fue rechazado por todos, pero se abrió una peligrosa discusión sobre el reclamo de la esposa del excongresista.

Estos temas ya fueron discutidos antes en el Tribunal Constitucional, a raíz de los procesos a la red de corrupción Fujimori-Montesinos. Los jueces penales, con el aval del TC, definieron que sí es posible juzgar a un particular por complicidad en delitos de corrupción.

Además, que por economía procesal y una mejor evaluación de los hechos, los fiscales y jueces de la Corte Suprema pueden investigar y juzgar a los cómplices de un alto funcionario público que goza del derecho de antejuicio.

Pese a esta práctica de casi 20 años, los magistrados Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Nuñez y Eloy Espinosa-Saldaña votaron por darle la razón a Claudia Gonzáles Valdivia.

En tanto, los magistrados Ledesma Narváez, Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada y, sobre todo, Manuel Miranda Canales declararon infundada la demanda para ambos.

Miranda Canales recordó que incluir como cómplice a un tercero, en un proceso a un alto funcionario público, se ha venido dando desde hace años y el TC siempre dijo que “no resultaba violatorio al principio de legalidad, sino que era una posibilidad interpretativa y válida”. La luz volvió. La justicia puede seguir haciendo su trabajo.