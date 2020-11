Fiscalía de la Nación aclara a Vizcarra que ella no define competencia en investigaciones

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, respondió al presidente de la República, Martín Vizcarra, y señaló que su cargo no le permite definir la competencia en investigaciones en curso, por lo que no puede absolver su pedido.

La alta funcionaria resaltó que estas delimitaciones de sus facultades están determinadas en la Constitución Política y el marco legal vigente de la entidad, la que especifica los mecanismos para dirimir este tipo de conflictos entre fiscales y jueces.

“Al respecto, debo precisar que conforme al marco constitucional y legal vigente, la Fiscalía de la Nación carece de facultades para definir competencias en investigaciones en curso . En consecuencia, este despacho al no ser un órgano de instancia, no podría absolver la consulta efectuada”, se lee en el documento.

Al respecto, la titular del Ministerio Público no tiene competencia para dirimir en un caso específico entre dos fiscales que aseguran estar a cargo de un mismo caso. De acuerdo a los procedimientos formales, quien define un conflicto de competencias es un fiscal supremo penal: Pablo Sánchez o Bersabeth Revilla.

Además, quienes pueden solicitar que se dirima las competencias pueden ser los mismos fiscales involucrados, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión, o el mismo presidente Martín Vizcarra.

La respuesta de Zoraida Ávalos fue enviada en la noche del último lunes, horas después del oficio del jefe de Estado en el que le solicitaba aclarar qué despacho fiscal llevará las indagaciones que lo involucran.

En las últimas semanas, cinco aspirantes a colaboración eficaz, vinculados al Club de la Construcción, han asegurado que entregaron coimas a Vizcarra Cornejo, luego que este los beneficie con información que les permitiera obtener la buena pro del proyecto Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.

Martín Vizcarra pidió que Zoraida Ávalos defina competencias

El mandatario Vizcarra Cornejo alegó en su misiva que antes de cumplir con las diligencias de las investigaciones en curso, como la citación por parte del fiscal Germán Juárez para este martes 3 de noviembre, necesita conocer qué entidad llevará su caso.

Esto en referencia a que el fiscal Elmer Chirre, de la Fiscalía Anticorrupción, inició con las indagaciones del caso por las imputaciones contra el mandatario. Esta posición fue respaldada por Zoraida Ávalos.

Sin embargo, el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial del caso Lava Jato, también inició investigación contra el jefe de Estado bajo el argumento de que las declaraciones se involucran en el caso del Club de la Construcción.

Ante estos hechos, el mandatario sostuvo que la existencia de dos evaluaciones en paralelo podría afectar el adecuado ejercicio de sus derechos y garantías de defensa . Este hecho ha sido criticado por especialistas al señalar que la delimitación de la fiscal de la Nación es conocida y que el envío de la carta es un intento de prolongar el inicio de las diligencias del Ministerio Público.

“Entre ellos; el debido proceso, la defensa y el derecho a no ser investigado dos veces por los mismos hechos. Por otro lado, este conflicto de competencias podría derivar que no pueda ejercer de manera adecuada y óptima mi derecho de defensa al no tener certeza de quién es el fiscal competente para realizar la investigación”, escribió Vizcarra Cornejo el último lunes.

