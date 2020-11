Fiscal de la Nación no responderá oficio del presidente Martín Vizcarra

Tal como lo había anunciado el viernes último, el presidente de la República, Martín Vizcarra, remitió un oficio a la fiscal de la Nación para pedirle que precise quién es el fiscal competente para investigar los presuntos actos de corrupción en la región Moquegua.

En su misiva, el presidente señala que la existencia de dos investigaciones en trámite afectan el adecuado ejercicio de los derechos y garantías que le confiere la Constitución.

“Entre ellos; el debido proceso, la defensa y el derecho a no ser investigado dos veces por los mismos hechos. Por otro lado, este conflicto de competencias podría derivar que no pueda ejercer de manera adecuada y óptima mi derecho de defensa, al no tener certeza de quién es el fiscal competente para realizar la investigación”, precisa,

Anota que, ante esta situación, le solicita a la fiscal de la Nación “se sirva definir cuál será la fiscalía especializada que, como titular de la acción penal, estará a cargo de las investigaciones por los presuntos actos de corrupción relacionados con la licitación y otorgamiento de la buena pro para la conducción de la Línea de Conducción N° 1 Jaguay-Lomas de Ilo y Sistema de Riego, y la ampliación del mejoramiento del Hospital de Moquegua, nivel 2”.

El 15 de octubre, por información periodística, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo del fiscal supraprovincial Elmer Chirre, inició una investigación por presuntos actos de corrupción en el proyecto Lomas de Ilo en Moquegua.

En tanto, al día siguiente, 16 de octubre, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato Germán Juárez Atoche inició otra investigación por los mismos hechos contra Martín Vizcarra. Días antes de esta decisión, Juárez Atoche le solicitó a la fiscal de la Nación que amplíe su competencia para ver este caso.

Sin competencia

Fuentes del Ministerio Público informaron que lo más probable es que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no responda el oficio del presidente Martín Vizcarra o, en todo caso, le remita copias de las disposiciones que ella ha emitido en este tema.

La fiscal de la Nación no tiene competencia para dirimir en un caso específico entre dos fiscales que reclaman tener jurisdicción para ver un mismo caso. Si se plantea una competencia, por los procedimientos formales, tendrá que intervenir un fiscal supremo penal: Pablo Sánchez o Bersabeth Revilla.

El 6 de octubre, la fiscal de la Nación respondió negativamente un pedido del fiscal Germán Juárez para ampliar su competencia e investigar los sucesos de Moquegua, que no están relacionados con Lava Jato ni el “Club de la Construcción”.

Ávalos respondió que eso era jurisdicción o competencia de las fiscalías para casos de corrupción, como el mismo Equipo Especial había reconocido en otras disposiciones fiscales.

La fiscal de la Nación volvió a responder lo mismo ante un requerimiento del fiscal coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello.

De acuerdo con las fuentes, corresponde a los mismos fiscales involucrados en el litigio, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión, o el mismo Vizcarra plantear la contienda de competencia entre las fiscalías.

Fiscal Elmer Chirre asume investigación de Hospital

Con autorización del fiscal superior Omar Tello, coordinador de las fiscalías anticorrupción, Elmer Chirre asumió la investigación que se sigue al ex gobernador regional de Moquegua y hoy presidente Martín Vizcarra por el hospital.

Esa investigación estaba a cargo del fiscal provincial de Moquegua, Roberto Giraldo Cadillo, de las fiscalías anticorrupción.

Según trascendió, Chirre solicitó que el expediente de Moquegua sea trasladado a Lima. Lo más probable es que ese expediente se acumule al caso Lomas de Ilo, que tiene en su despacho.

Con esa decisión, la Fiscalía Anticorrupción también tendrá investigado con nombre propio a Vizcarra por lo mismo que el Equipo Especial Lava Jato.

