Exministro Edmer Trujillo niega ser colaborador eficaz en investigaciones contra Martín Vizcarra

Durante las últimas horas, se dio a conocer que un sexto aspirante a colaborador eficaz declaró ante la Fiscalía por las denuncias en contra del presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, en el periodo 2010-2014.

Según radio Libertad y otros medios de comunicación en Arequipa, se trataría de Edmer Trujillo, exgerente general del Gobierno Regional de Moquegua en la gestión de Vizcarra y exministro de su gobierno.

No obstante, Trujillo negó en sus redes sociales que fuera un aspirante a colaborador y resaltó que en toda su trayectoria no ha cometido delitos.

“Son colaboradores eficaces quienes han cometido algún delito y lo reconocen para exculparse. No soy, ni seré colaborador eficaz, porque en toda mi trayectoria profesional no he cometido delitos y no he participado en hechos que vayan contra la ley”, publicó en su Twitter.

Como se recuerda, Vizcarra es acusado de recibir presuntas coimas durante su gestión en Moquegua por dos obras: el proyecto Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional.

Estas acusaciones han llevado a que el Congreso admita a debate una nueva moción de vacancia contra Vizcarra.